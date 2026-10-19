Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 10: Mua cùng dãy số, 3 người gặp may mắn

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 10, đại lý vé số Thanh Nhiên ở phường Trường Long Hòa, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo bán trúng 16 vé có cùng dãy số cho 3 khách.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 10 lộ diện sớm ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số cuối may mắn là 06999, trúng xổ số Đồng Tháp ngày 19 tháng 10. Đại lý tiết lộ 3 người mua 16 vé này, trong đó người mua nhiều nhất là 14 vé, 2 người còn lại mỗi người mua 1 vé và bất ngờ trúng giải tư, mỗi vé trị giá 3 triệu đồng.

Trong khi đó, một đại lý vé số ở Tây Ninh (Long An cũ) cũng chia sẻ hình ảnh cọc vé 16 tờ trúng giải an ủi xổ số Đồng Tháp ngày 19 tháng 10. Các vé có dãy số là 213616 trúng tổng số tiền 800 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhiều đại lý cũng thông báo bán trúng hàng loạt vé giải tám đài TP.HCM cho khách khi các vé này sở hữu dãy số cuối là 20. Xổ số ngày 19 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 091891, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 813616 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 519539.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10, đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh thông báo đã bán 16 tờ trúng độc đắc đài Tiền Giang cho nhiều khách. Cụ thể, những vé này có dãy số may mắn là 425917 trúng xổ số Tiền Giang ngày 18 tháng 10, tổng trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý cho biết đã chia sẻ tin vui lên mạng xã hội, chờ khách trúng độc đắc tới đổi thưởng.