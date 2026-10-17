Xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10: Chi 1,6 triệu mua vé, trúng đài Hậu Giang

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10, đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh thông báo đã bán nguyên cây vé số 160 tờ cho một khách. 16 vé trong đó trúng giải khuyến khích đài Hậu Giang.

Vé trúng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 đài Hậu Giang lộ diện sớm ở đại lý vé số Út Thúy ẢNH: NVCC

Cụ thể, 16 vé may mắn có dãy số là 235718, trúng xổ số Hậu Giang ngày 17 tháng 10, mỗi vé trị giá 6 triệu đồng. Đại lý tiết lộ khách hàng may mắn đã chi 1,6 triệu đồng mua nguyên cây vé số. Hiện người này đã được đổi thưởng theo hình thức chuyển khoản. Đại lý cũng thông báo tin vui lên mạng xã hội.

Xổ số ngày 17 tháng 10 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 590803, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 622870, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 057842 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 235118.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã bán nguyên cây vé trúng số. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối là 20116 thuộc đài Trà Vinh trúng giải ba, trị giá 1,6 tỉ đồng.

"Chủ nhân của 160 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý. Chúng tôi đã thông báo kết quả để khách biết và liên hệ đổi thưởng. Tôi cũng rất mừng khi bán được vé trúng số lớn cho khách", đại lý vé số Thành Đạt cho hay.



