    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10: Chi 1,6 triệu mua vé, trúng đài Hậu Giang

    Cao An Biên - Dương Lan
    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10, một người chi 1,6 triệu đồng mua 160 tờ vé số đài Hậu Giang, bất ngờ 16 vé trong đó trúng giải, được đại lý đổi thưởng ngay.

    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10, đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh thông báo đã bán nguyên cây vé số 160 tờ cho một khách. 16 vé trong đó trúng giải khuyến khích đài Hậu Giang.

    Xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10: Mua 1,6 triệu tiền vé, trúng đài Hậu Giang - Ảnh 1.

    Vé trúng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 đài Hậu Giang lộ diện sớm ở đại lý vé số Út Thúy

    ẢNH: NVCC

    Cụ thể, 16 vé may mắn có dãy số là 235718, trúng xổ số Hậu Giang ngày 17 tháng 10, mỗi vé trị giá 6 triệu đồng. Đại lý tiết lộ khách hàng may mắn đã chi 1,6 triệu đồng mua nguyên cây vé số. Hiện người này đã được đổi thưởng theo hình thức chuyển khoản. Đại lý cũng thông báo tin vui lên mạng xã hội.

    Xổ số ngày 17 tháng 10 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 590803, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 622870, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 057842 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 235118.

    Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

    Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã bán nguyên cây vé trúng số. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối là 20116 thuộc đài Trà Vinh trúng giải ba, trị giá 1,6 tỉ đồng.

    "Chủ nhân của 160 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý. Chúng tôi đã thông báo kết quả để khách biết và liên hệ đổi thưởng. Tôi cũng rất mừng khi bán được vé trúng số lớn cho khách", đại lý vé số Thành Đạt cho hay.


    Tin liên quan

    Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10: Mua nguyên cây đài Trà Vinh, trúng 1,6 tỉ

    Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10: Mua nguyên cây đài Trà Vinh, trúng 1,6 tỉ

    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10, người trúng số đài Trà Vinh được đại lý thông báo tin vui, hẹn đổi thưởng sớm.

    Trúng 2 tỉ xổ số miền Nam, cụ bà ở TP.HCM định về quê ăn tết lớn

    Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10: 10 người trúng 1,2 tỉ đài Bình Thuận

    Khám phá thêm chủ đề

    xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 XSMN xổ số ngày 17 tháng 10 xổ số hậu giang ngày 17 tháng 10 xổ số thành phố ngày 17 tháng 10 xổ số tp.hcm ngày 17 tháng 10 xổ số long an ngày 17 tháng 10 xổ số bình phước ngày 17 tháng 10 xổ số miền nam ngày 16 tháng 10 Xổ số miền Nam thứ bảy

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận