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    Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10: Mua nguyên cây đài Trà Vinh, trúng 1,6 tỉ

    Dương Lan - Cao An Biên
    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10, người trúng số đài Trà Vinh được đại lý thông báo tin vui, hẹn đổi thưởng sớm.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã bán nguyên cây vé trúng số. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối là 20116 thuộc đài Trà Vinh trúng giải ba, trị giá 1,6 tỉ đồng.  

    "Chủ nhân của 160 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý. Chúng tôi đã thông báo kết quả để khách biết và liên hệ đổi thưởng. Tôi cũng rất mừng khi bán được vé trúng số lớn cho khách", đại lý vé số Thành Đạt cho hay.

    Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10: Mua nguyên cây đài Trà Vinh, trúng 1,6 tỉ - Ảnh 1.

    Cọc vé trúng đài Trà Vinh theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10

    ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

    Xổ số ngày 16 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 262014, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 441166 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 662340.

    Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10 chiều qua, đại lý vé số Đại Ngọc ở xã Tiểu Cần, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo đã bán trúng và hỗ trợ đổi thưởng 32 tờ vé đài Bình Thuận cho 2 khách, tổng trị giá 896 triệu đồng.

    Trong đó, có 16 vé mang dãy số 258898 trúng giải an ủi xổ số Bình Thuận ngày 15 tháng 10 thuộc sở hữu của một khách, các vé tổng trị giá 800 triệu đồng. Khách còn lại trúng 16 vé giải khuyến khích với dãy số 758897, tổng số tiền trúng thưởng là 96 triệu đồng. Sau đó, đại lý đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để chúc mừng những người may mắn.

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