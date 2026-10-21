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    Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 10: Đại lý tìm khách trúng đài Đồng Nai

    Cao An Biên - Dương Lan
    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 10, đại lý tìm các khách may mắn mua vé từ cây vé 160 tờ trúng đài Đồng Nai.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 10, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo đã phân phối cho bạn hàng bán cây vé 160 tờ trúng đài Đồng Nai, hiện đang tìm khách may mắn tới đổi thưởng.

    Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 10: Thông tin nguyên cây vé trúng đài Đồng Nai - Ảnh 1.

    Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 10 lộ diện sớm ở các đại lý

    ẢNH: NVCC

    Cụ thể, các vé có dãy số cuối may mắn là 3788, trúng giải sáu xổ số Đồng Nai ngày 21 tháng 10 trị giá 1 triệu đồng/vé. Đại lý đã chia sẻ thông tin về cây vé trúng số lộ diện sớm lên mạng xã hội, chúc mừng những người mua trúng.

    Chiều nay, hàng loạt khách trúng giải tám xổ số Đồng Nai cũng xuất hiện sớm ở các đại lý. Xổ số ngày 21 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 041493, đài Cần Thơ ngày với dãy số trúng độc đắc là 934817 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 281682.

    Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ tư hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

    Hôm qua, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10, đại lý vé số Chọn 57 ở Tây Ninh thông báo đã bán 2 cọc nguyên cây trúng đài Vũng Tàu cho nhiều khách. Cụ thể, 160 tờ có 2 số cuối là 91 đã trúng giải tám và 160 tờ có 3 số cuối là 583 trúng giải bảy. Đại lý cho biết một người đã chi tiền mua nguyên cây trúng giải tám, nhận thưởng qua chuyển khoản. 160 tờ trúng giải bảy còn lại của nhiều người khác nhau, đại lý đã đăng kết quả lên mạng xã hội để khách liên hệ đổi thưởng.

    10 khách hàng chia nhau hơn 1,2 tỉ đồng giải thưởng vé số đài Bình Thuận

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