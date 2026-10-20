Cùng trúng 10 tỉ xổ số miền Nam, 3 người được đại lý ở TP.HCM đổi thưởng

Câu chuyện được đại lý vé số Ngọc Yến ở TP.HCM chia sẻ sau khi đã hỗ trợ đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10 trị giá 10 tỉ đồng cho 3 khách.

Những tờ vé số may mắn trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10 được đại lý vé số Ngọc Yến đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé trên có dãy số là 316954, trúng giải đặc biệt xổ số Kiên Giang ngày 18 tháng 10. Đại lý tiết lộ những vé này thuộc sở hữu của 3 khách, trong đó, 2 người trúng 2 tờ, người còn lại trúng 1 tờ.

"Vé này được tôi bỏ cho bạn hàng bán trúng. Tôi và bạn hàng cùng hỗ trợ đổi thưởng cho khách. Những người may mắn trúng số nhận tiện qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Ngọc Yến chia sẻ sau khi đã đăng thông tin lên mạng xã hội chúc mừng khách.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10 hôm nay.

Đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé có dãy số 785898 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của tờ vé số may mắn này là người phụ nữ ở Vĩnh Long, năm nay 47 tuổi. Chị ấy đi chăm sóc người nhà ở bệnh viện, sau khi ghé căng tin mua đồ ăn thấy người bán dạo mời nên mua 1 tờ cầu may, không ngờ trúng độc đắc. Chị ấy cùng con trai đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền mặt", đại lý vé số Phước Danh chia sẻ.

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 19 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 091891, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 813616 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 519539.