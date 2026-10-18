Dãy số đẹp giúp 2 người ở TP.HCM cùng trúng số 2,2 tỉ xổ số miền Nam

Câu chuyện được đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 5 tờ vé số trúng giải độc đắc và giải an ủi xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10 cho 2 khách may mắn.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10 xuất hiện ở đại lý vé số Thúy Hòa ẢNH: NVCC

Cụ thể, tờ vé số trúng giải độc đắc trị giá 2 tỉ đồng xổ số Tây Ninh ngày 15 tháng 10 có dãy số đẹp là 636638. Trong khi đó, 4 tờ vé trúng giải an ủi đài trên có dãy số cuối là 36638. Tổng trị giá của 5 vé là 2,2 tỉ đồng.

Đại lý vé số Thúy Hòa cho biết người sở hữu vé trúng độc đắc làm công nhân, bỏ 10.000 đồng mua vé số và bất ngờ trúng thưởng. Người còn lại cũng trúng 200 triệu đồng giải an ủi. Cả hai đều nhận tiền qua hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc và an ủi trên sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10 hôm nay.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 785898 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn này là người đàn ông ở xã Tiểu Cần. Ông ấy đi khám bệnh thấy có người bán dạo nên mua 2 tờ vé số cầu may, không ngờ trúng độc đắc. Sau khi có kết quả xổ số ngày 15 tháng 10 đã đến đại lý đổi thưởng nhận 1,6 tỉ tiền mặt và nhận chuyển khoản 2 tỉ. Tôi không hỏi dự định sử dụng tiền trúng số của khách", anh Lưu Quốc Duy cho hay.

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 590803, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 622870, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 057842 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 235118.