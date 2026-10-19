Mua vé số khi đi nuôi bệnh, trúng độc đắc 2 tỉ xổ số miền Nam

Đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé có dãy số 785898 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của tờ vé số may mắn này là người phụ nữ ở Vĩnh Long, năm nay 47 tuổi. Chị ấy đi chăm sóc người nhà bị bệnh ở bệnh viện, sau khi ghé căng tin mua đồ ăn thấy người bán dạo mời nên mua 1 tờ cầu may, không ngờ trúng độc đắc. Chị ấy cùng con trai đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền mặt. Hai mẹ con nói lấy tiền đã rồi về nhà dự định chi tiêu sau", đại lý vé số Phước Danh chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 590803 thuộc xổ số TP.HCM ngày 17 tháng 10 trúng 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 10 hôm nay.

Gần đây, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đã đổi thưởng 5 tờ vé số trúng giải độc đắc và giải an ủi xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10 cho 2 khách may mắn.

Cụ thể, tờ vé số trúng giải độc đắc trị giá 2 tỉ đồng xổ số Tây Ninh ngày 15 tháng 10 có dãy số đẹp là 636638. Trong khi đó, 4 tờ vé trúng giải an ủi đài trên có dãy số cuối là 36638. Tổng trị giá của 5 vé là 2,2 tỉ đồng.

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 425917, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 316954 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 761867.