Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10: Tìm người trúng độc đắc đài Tiền Giang

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10, đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh thông báo đã bán 16 tờ trúng độc đắc đài Tiền Giang cho nhiều khách.

Cụ thể, những vé này có dãy số may mắn là 425917 trúng xổ số Tiền Giang ngày 18 tháng 10, tổng trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý cho biết đã chia sẻ tin vui lên mạng xã hội, chờ khách trúng độc đắc tới đổi thưởng.

Đại lý đổi thưởng nhiều tờ trúng độc đắc đài Tiền Giang theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Ngoài ra, đại lý này đã đổi thưởng 4 cọc vé lẻ trúng khuyến khích cũng thuộc đài Tiền Giang. Cụ thể, mỗi cọc gồm 16 tờ với các dãy số 425911, 425913, 425915, 425919 trúng khuyến khích với tổng số tiền là 384 triệu đồng. Những khách trúng khuyến khích đã nhận thưởng qua chuyển khoản.

Trong khi đó, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng thông báo đã bán nguyên cây vé trúng số. Cụ thể, 160 tờ thuộc đài Đà Lạt có 2 số cuối là 10 trúng giải tám, chủ nhân là khách quen của đại lý, nhận tiền qua chuyển khoản.

Xổ số ngày 18 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 425917, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 316954 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 761867.

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 chiều qua, đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh thông báo đã bán nguyên cây vé số 160 tờ cho một khách. 16 vé trong đó trúng giải khuyến khích đài Hậu Giang.

Cụ thể, 16 vé may mắn có dãy số là 235718, trúng xổ số Hậu Giang ngày 17 tháng 10, mỗi vé trị giá 6 triệu đồng. Đại lý tiết lộ khách hàng may mắn đã chi 1,6 triệu đồng mua nguyên cây vé số. Người này đã được đổi thưởng theo hình thức chuyển khoản. Đại lý cũng thông báo tin vui lên mạng xã hội.