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    Đi khám bệnh mua 2 vé, người đàn ông trúng độc đắc xổ số miền Nam

    Dương Lan - Cao An Biên

    Người đàn ông ở Vĩnh Long đã trúng độc đắc 2 tờ vé số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10. Người này đến đại lý đổi thưởng, nhận cả tiền mặt lẫn chuyển khoản.

    Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 785898 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

    "Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn này là người đàn ông ở xã Tiểu Cần. Ông ấy đi khám bệnh thấy có người bán dạo nên mua 2 tờ vé số cầu may, không ngờ trúng độc đắc. Sau khi có kết quả xổ số ngày 15 tháng 10 đã đến đại lý đổi thưởng nhận 1,6 tỉ tiền mặt và nhận chuyển khoản 2 tỉ. Tôi không hỏi dự định sử dụng tiền trúng số của khách", anh Lưu Quốc Duy cho hay.

    Đi khám bệnh mua 2 vé, người đàn ông trúng độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 1.

    2 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10

    ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

    Trong khi đó, đại lý vé số Thanh Tâm ở Tây Ninh (Long An cũ) cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 483213 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 10 trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

    Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 hôm nay.

    Gần đây, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) đã đổi thưởng 1 tờ vé trúng độc đắc 2 tỉ đồng xổ số ngày 14 tháng 10 cho khách hàng đặc biệt.

    Cụ thể, tờ vé có dãy số may mắn là 953606 thuộc đài Đồng Nai, đại lý cho biết người trúng là một khách 74 tuổi ở khu vực quận Bình Tân cũ, đổi thưởng theo hình thức chuyển khoản.

    Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 262014, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 441166 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 662340.

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