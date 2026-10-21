Tham quan núi Bà Đen mua 5 tờ vé số, trúng độc đắc xổ số miền Nam

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh đã đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc và 3 tờ vé số trúng an ủi cho khách. Cụ thể, 7 tờ có dãy số 425917 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10 trúng 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế), 3 tờ với dãy số 525917 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế).



Những tờ trúng độc đắc và an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của 10 tờ vé số trúng thưởng của 2 người, trong đó người phụ nữ ở Hà Nội trúng độc đắc 5 tờ, người tài xế ở Tây Ninh trúng độc đắc 2 tờ và trúng an ủi 3 tờ. Người phụ nữ đi viếng núi Bà Đen, dù trước đó không biết chơi vé số nhưng thấy cụ bà bán dạo cũng mua ủng hộ. Sau đó cả tài xế và người phụ nữ về TP.HCM, người tài xế cũng mua vé số lấy ra dò sau khi có kết quả xổ số ngày 18 tháng 10. Sau khi trúng số, ông ấy báo lại cho người phụ nữ lấy ra dò. Chị ấy không tin là bản thân đã trúng số sau khi vào miền Nam, gọi chúng tôi lên TP.HCM đổi thưởng sau đó không lâu", chị Hà Tô Phương Lan cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 10 hôm nay.

Gần đây, đại lý vé số Ngọc Yến ở TP.HCM cũng hỗ trợ đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10 trị giá 10 tỉ đồng cho 3 khách.

Cụ thể, các vé trên có dãy số là 316954, trúng giải đặc biệt xổ số Kiên Giang ngày 18 tháng 10. Đại lý tiết lộ những vé này thuộc sở hữu của 3 khách, trong đó, 2 người trúng 2 tờ, người còn lại trúng 1 tờ.

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 213684, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 319542 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 565770.