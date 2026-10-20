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    Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10: Mua nguyên cây vé, trúng đài Vũng Tàu

    Dương Lan - Cao An Biên
    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10, một đại lý vé số ở Tây Ninh thông báo đã bán 2 cọc nguyên cây trúng đài Vũng Tàu.

    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10, đại lý vé số Chọn 57 ở Tây Ninh thông báo đã bán 2 cọc nguyên cây trúng đài Vũng Tàu cho nhiều khách. 

    Cụ thể, 160 tờ có 2 số cuối là 91 đã trúng giải tám và 160 tờ có 3 số cuối là 583 trúng giải bảy.  Đại lý cho biết một người đã chi tiền mua nguyên cây trúng giải tám, nhận thưởng qua chuyển khoản. 160 tờ trúng giải bảy còn lại của nhiều người khác nhau, đại lý đã đăng kết quả lên mạng xã hội để khách liên hệ đổi thưởng. 

    Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10: Chi tiền mua nguyên cây, trúng đài Vũng Tàu - Ảnh 1.

    Những tờ vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 10

    ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

    Trong khi đó, đại lý vé số Kim Anh II ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đã đổi thưởng 7 tờ vé số trúng an ủi cho khách. Theo đó, 7 tờ có dãy số 113684 thuộc xổ số Bến Tre ngày 20 tháng 10 trúng an ủi trị giá 350 triệu đồng. Đại lý cho biết, chủ nhân là người phụ nữ, nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. 

    Xổ số ngày 20 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 213684, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 319542 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 565770.

    Xổ số Vũng Tàu ngày 20 tháng 10 khiến nhiều người ngạc nhiên khi có dãy số trúng 2 giải. Cụ thể, những tờ có dãy số cuối 08191 trúng giải tư lại trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 91. 

    Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

    Hôm qua, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 10 , đại lý vé số Thanh Nhiên ở phường Trường Long Hòa, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo bán trúng 16 vé có cùng dãy số cho 3 khách.

    Cụ thể, các vé có dãy số cuối may mắn là 06999, trúng xổ số Đồng Tháp ngày 19 tháng 10. Đại lý tiết lộ 3 người mua 16 vé này, trong đó người mua nhiều nhất là 14 vé, 2 người còn lại mỗi người mua 1 vé và bất ngờ trúng giải tư, mỗi vé trị giá 3 triệu đồng.

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