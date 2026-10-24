Dãy số giúp 10 người cùng trúng 6,9 tỉ đồng xổ số miền Nam đài Hậu Giang

Câu chuyện được đại lý vé số Thu Hiền ở Tây Ninh chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 21 tờ vé số trúng giải độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 cho 10 khách, tổng trị giá giải thưởng là 6,9 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

21 tờ vé số trúng giải độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 của 10 khách được đại lý Thu Hiền đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, trong 21 vé trên có 3 vé trúng giải đặc biệt trị giá 6 tỉ đồng với dãy số là 235118 trúng xổ số Hậu Giang ngày 17 tháng 10. 18 vé còn lại trúng giải an ủi khi có dãy số cuối là 35118, tổng trị giá là 900 triệu đồng.

"3 vé trúng độc đắc thuộc sở hữu của 2 khách, một người trúng 2 tờ, người còn lại trúng 1 tờ. Các khách này đều nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản. 18 vé trúng an ủi thuộc sở hữu của 8 khách, người trúng nhiều nhất là 8 tờ. Chúng tôi đều đã hỗ trợ đổi thưởng cho những người may mắn và chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội để chúc mừng", đại lý chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc và an ủi sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10 hôm nay.

Trước đó, đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) cho biết đã đổi thưởng cho khách có 5 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 5 tờ có dãy số 761867 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 10 trúng 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 138051, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 370218 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 177413.