Người đàn ông ở Cà Mau trúng nguyên cây 39,2 tỉ đồng xổ số miền Nam

Anh Ích Tuyên, chủ đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) cho biết đã bán và đổi thưởng cho khách có nguyên cây vé gồm 160 tờ trúng số. Theo đó, 16 tờ có dãy số 361629 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 144 tờ còn lại cũng thuộc đài này trúng an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế).



Nguyên cây vé trúng 39,2 tỉ đồng theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của cây vé may mắn là người đàn ông cũng ở Cà Mau, ông ấy thường xuyên mua nguyên cây bên đại lý. Sau khi có kết quả xổ số ngày 24 tháng 10, người này đã đến đại lý đổi thưởng và nhận hết tiền mặt. Tôi cũng mừng run khi báo kết quả cho khách, vì vấn đề riêng tư nên tôi không hỏi dự định sử dụng tiền trúng số của ông ấy", anh Ích Tuyên cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc và trúng an ủi sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10 hôm nay.

Gần đây, đại lý vé số Thanh Hiếu ở xã Thạnh Phước, Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 33 tờ vé số trúng độc đắc và an xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10 tổng trị giá 7,5 tỉ đồng.

Cụ thể, trong 33 vé trên có 3 vé trúng độc đắc xổ số Bình Dương ngày 23 tháng 10 với dãy số trúng độc đắc là 370218. 30 vé còn lại trúng giải an ủi. Đại lý cho biết 33 vé trên thuộc sở hữu của 10 khách khác nhau.

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 083816, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 729510 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 400467.