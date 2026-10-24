Xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10: Đại lý tìm người trúng 1,6 tỉ đài Hậu Giang

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cho biết đã bán nguyên cây vé trúng số. Theo đó, 160 tờ có dãy số cuối 65490 thuộc xổ số Hậu Giang ngày 24 tháng 10 trúng giải ba, trị giá 1,6 tỉ đồng.

Những tờ có dãy số cuối 65490 trúng đài Hậu Giang theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Cọc vé gồm 160 tờ được đại lý giao bạn hàng bán hết. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, chúng tôi đã đăng lên mạng xã hội để những khách trúng giải đó liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Chấn Nam chia sẻ.

Người chơi xổ số lập tức tìm những tờ vé số đẹp có dãy số 868686 trúng đài Hậu Giang, khi giải nhất đài này thuộc về những tờ vé có dãy số cuối là 68686.

Xổ số ngày 24 tháng 10 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 698440, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 372036, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 940745 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 361620.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10 chiều qua, chị Lê Thị Kim Thanh, chủ hệ thống đại lý vé số Long Dương Thuận Phát ở Tây Ninh thông báo bán trúng 16 vé cho khách. Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 138151, trúng giải khuyến khích xổ số Vĩnh Long ngày 23 tháng 10, mỗi vé trị giá 6 triệu đồng.

Một đại lý vé số ở Tây Ninh (Long An cũ) cũng chia sẻ hình ảnh nguyên cây vé số 160 tờ trúng giải độc đắc và an ủi đài Bình Dương chiều nay trị giá 39,2 tỉ đồng. Trong đó, có 16 vé trúng giải đặc biệt trị giá 32 tỉ đồng, còn lại là 144 vé trúng giải an ủi.