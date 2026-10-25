Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10: Chi 1,6 triệu mua nguyên cây, trúng đài Đà Lạt

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10, đại lý vé số Chọn 57 ở Tây Ninh cho biết đã bán nguyên cây vé trúng số. Theo đó, 160 tờ có 2 số cuối là 59 thuộc xổ số Đà Lạt ngày 25 tháng 10 trúng giải tám. Đại lý tiết lộ chủ nhân là khách quen, đã nhận thưởng qua chuyển khoản, người này thường xuyên mua nguyên cây vé gồm 160 tờ với giá 1,6 triệu đồng.

Những cọc vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 chiều nay ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Trong khi đó, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng thông báo đã đổi thưởng nguyên cây vé trúng số cho khách. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối là 0340 thuộc xổ số Kiên Giang ngày 25 tháng 10 trúng giải năm, trị giá 160 triệu đồng. Khách đã liên hệ đổi thưởng và cũng nhận tiền qua chuyển khoản.

Xổ số ngày 25 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 083816, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 729510 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 400467.

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10 chiều qua, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cho biết đã bán nguyên cây vé trúng số. Theo đó, 160 tờ có dãy số cuối 65490 thuộc xổ số Hậu Giang ngày 24 tháng 10 trúng giải ba, trị giá 1,6 tỉ đồng.

Người chơi xổ số cũng tìm những tờ vé số đẹp có dãy số 868686 trúng xổ số Hậu Giang ngày 24 tháng 10, khi giải nhất đài này thuộc về những tờ vé có dãy số cuối là 68686.