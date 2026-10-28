Dãy số giúp nhiều người cùng trúng 32,5 tỉ đồng xổ số miền Nam đài TP.HCM

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10, 26 vé trúng độc đắc và an ủi xổ số TP.HCM tổng trị giá 32,5 tỉ đồng mang lại may mắn cho nhiều người.

Vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10 được đại lý Phước Danh hỗ trợ đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) đã chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 14 tờ vé số độc đắc trúng xổ số TP.HCM ngày 26 tháng 10 cho khách, tổng trị giá 28 tỉ đồng. Cụ thể, người này mua các vé có dãy số là 472899 và được đại lý hỗ trợ đổi thưởng.

Trong khi đó, một đại lý vé số khác tại TP.HCM cũng chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 12 tờ vé số trúng độc đắc và an ủi đài TP.HCM mở thưởng cùng ngày trên cho nhiều khách. Theo đó, có 2 vé trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng và 10 vé trúng giải an ủi trị giá 500 triệu đồng.

Hình ảnh những tờ vé số trúng số sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10 hôm nay.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10, đại lý vé số Thu Diễm ở phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) thông báo bán trúng 16 vé giải nhì đài TP.HCM cho khách hàng may mắn. Cụ thể, các vé có dãy số cuối may mắn là 454677 trúng xổ số TP.HCM ngày 26 tháng 10. Đại lý tiết lộ hiện đã hỗ trợ đổi thưởng cho khách theo hình thức chuyển khoản. Chị Thu Diễm cũng chia sẻ hình ảnh những tờ vé may mắn lên mạng xã hội để chúc mừng khách.

Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 802576, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 050914 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 755986.