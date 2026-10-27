Dãy số giúp thầy giáo ở Vĩnh Long trúng lớn xổ số miền Nam đài Đà Lạt

Đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho khách có 16 tờ trúng số. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 904832 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 trúng giải nhất trị giá 480 triệu đồng (chưa trừ thuế).



16 tờ trúng giải nhất đài Đà Lạt theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của 16 tờ vé số này là một giáo viên năm nay 44 tuổi ở Vĩnh Long. Sáng chủ nhật ngày 25.10, anh ấy đang ngồi uống cà phê thì có người bán dạo đến mời nên anh mua hết cọc lẻ gồm 16 tờ có 2 số cuối là 32. Sau khi dò kết quả, anh đã đem vé đến đại lý đổi thưởng và nhận hết tiền mặt", đại lý vé số Phước Danh cho hay.

Trong khi đó, đại lý vé số Tỷ Phú ở Tây Ninh cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 7 tờ vé số trúng an ủi. Theo đó, 7 tờ có dãy số 583816 thuộc xổ số Tiền Giang ngày 25 tháng 10 trúng 350 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng số sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 10 hôm nay.

Gần đây, anh Ích Tuyên, chủ đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) cho biết đã bán và đổi thưởng cho khách có nguyên cây vé gồm 160 tờ trúng số.

Theo đó, 16 tờ có dãy số 361629 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 144 tờ còn lại cũng thuộc đài này trúng an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 472899, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 987692 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 929097.