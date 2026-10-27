    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Dãy số giúp thầy giáo ở Vĩnh Long trúng lớn xổ số miền Nam đài Đà Lạt

    Dương Lan - Cao An Biên
    Một thầy giáo ở Vĩnh Long trúng 16 tờ vé số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10. Người này đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền mặt.

    Đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho khách có 16 tờ trúng số. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 904832 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 trúng giải nhất trị giá 480 triệu đồng (chưa trừ thuế).

    Dãy số giúp nam giáo viên Vĩnh Long trúng lớn xổ số miền Nam đài Đà Lạt - Ảnh 1.

    16 tờ trúng giải nhất đài Đà Lạt theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10

    ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

    "Chủ nhân của 16 tờ vé số này là một giáo viên năm nay 44 tuổi ở Vĩnh Long. Sáng chủ nhật ngày 25.10, anh ấy đang ngồi uống cà phê thì có người bán dạo đến mời nên anh mua hết cọc lẻ gồm 16 tờ có 2 số cuối là 32. Sau khi dò kết quả, anh đã đem vé đến đại lý đổi thưởng và nhận hết tiền mặt", đại lý vé số Phước Danh cho hay.

    Trong khi đó, đại lý vé số Tỷ Phú ở Tây Ninh cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 7 tờ vé số trúng an ủi. Theo đó, 7 tờ có dãy số 583816 thuộc xổ số Tiền Giang ngày 25 tháng 10 trúng 350 triệu đồng (chưa trừ thuế).

    Hình ảnh những tờ vé số trúng số sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 10 hôm nay.

    Gần đây, anh Ích Tuyên, chủ đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) cho biết đã bán và đổi thưởng cho khách có nguyên cây vé gồm 160 tờ trúng số.

    Theo đó, 16 tờ có dãy số 361629 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 144 tờ còn lại cũng thuộc đài này trúng an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế).

    Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 472899, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 987692 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 929097.

    Tin liên quan

    Xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10: Đại lý tìm người trúng 1,6 tỉ đài Hậu Giang

    Xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10: Đại lý tìm người trúng 1,6 tỉ đài Hậu Giang

    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10, cọc vé trúng 1,6 tỉ đài Hậu Giang lộ diện. Đại lý tìm nhiều người trúng số để đổi thưởng.

    Người đàn ông ở Cà Mau trúng nguyên cây 39,2 tỉ đồng xổ số miền Nam

    Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10: Chi 1,6 triệu mua nguyên cây, trúng đài Đà Lạt

    Khám phá thêm chủ đề

    xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10 xổ số ngày 26 tháng 10 xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 xổ số miền Nam ngày 27 tháng 10 xổ số miền nam thứ ba hằng tuần trúng độc đắc

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận