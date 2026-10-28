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    Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10: Mua nguyên cây vé, trúng đài Đồng Nai

    Dương Lan - Cao An Biên
    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10, một đại lý vé số ở Tây Ninh thông báo đã bán và đổi thưởng cho khách có nguyên cây vé trúng đài Đồng Nai.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10 chiều nay, đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh cho biết đã bán nguyên cây vé trúng số. Cụ thể, 160 tờ có 2 số cuối là 40 thuộc xổ số Đồng Nai trúng giải tám. Đại lý cho biết chủ nhân là khách quen của đại lý, nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản. 

    Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10: Mua nguyên cây vé, trúng đài Đồng Nai - Ảnh 1.

    Những tờ vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10 hôm nay

    ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

    Trong khi đó, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng cho hay đã bán và đổi thưởng cho 2 người có 16 vé trúng số. Theo đó, 16 vé có dãy số 135455 thuộc xổ số Cần Thơ ngày 28 tháng 10 trúng khuyến khích, mỗi tờ 6 triệu đồng. Đại lý cho hay, một người trúng 11 vé, người còn lại trúng 5 vé, họ cũng nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản. 

    Xổ số ngày 28 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 220019, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 155455 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 784850.

    Kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 10 chiều qua, đại lý vé số Thanh Hằng ở phường Long An, Tây Ninh thông báo đã bán trúng 32 vé độc đắc và khuyến khích cho nhiều khách.

    Cụ thể, trong 32 vé trên có 16 vé trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng xổ số Bến Tre ngày 27 tháng 10 với dãy số may mắn 802576, 16 vé trúng khuyến khích đài trên với dãy số 802575 tổng trị giá 96 triệu đồng. 

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    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 10, 32 vé trúng độc đắc và khuyến khích cùng xuất hiện tại một đại lý, tổng trị giá gần 32,1 tỉ đồng. Đại lý chờ các khách may mắn tới đổi thưởng.

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