Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 10: 'Truy tìm' những người cùng trúng 32,1 tỉ đồng

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 10, đại lý vé số Thanh Hằng ở phường Long An, Tây Ninh thông báo đã bán trúng 32 vé độc đắc và khuyến khích cho nhiều khách, tổng trị giá 32 tỉ đồng.

Vé trúng 32 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 10 xuất hiện sớm ẢNH: NVCC

Cụ thể, trong 32 vé trên có 16 vé trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng xổ số Bến Tre ngày 27 tháng 10 với dãy số may mắn 802576, 16 vé trúng khuyến khích đài trên với dãy số 802575 tổng trị giá 96 triệu đồng. Hiện đại lý đã đăng thông tin lên mạng xã hội, tìm những người may mắn.

Xổ số ngày 27 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 802576, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 050914 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 755986.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 10, đại lý vé số Thu Diễm ở phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) thông báo bán trúng 16 vé giải nhì đài TP.HCM cho khách hàng may mắn. Cụ thể, các vé có dãy số cuối may mắn là 454677 trúng xổ số TP.HCM ngày 26 tháng 10. Đại lý tiết lộ hiện đã hỗ trợ đổi thưởng cho khách theo hình thức chuyển khoản. Chị Thu Diễm cũng chia sẻ hình ảnh những tờ vé may mắn lên mạng xã hội để chúc mừng khách.



