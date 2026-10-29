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    Được người nhà cho tờ vé số, người đàn ông trúng độc đắc xổ số miền Nam

    Dương Lan - Cao An Biên

    Người đàn ông ở TP.HCM đã đến đại lý đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10.

    Đại lý vé số Yến Trâm ở phường Bình Tân, TP.HCM cho biết đã đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé có dãy số 083816 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

    Được người nhà cho tờ vé số, người đàn ông trúng độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 1.

    Tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10

    ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

    "Chủ nhân của tờ vé số may mắn này là người đàn ông cũng ở TP.HCM, cách đại lý hơn 10 km. Ông ấy một mình đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Tôi nghe nhân viên báo lại rằng ông ấy được người nhà cho tờ vé số này, may mắn trúng độc đắc. Chúng tôi không hỏi thêm dự định sử dụng tiền trúng số của ông ấy sau khi đổi thưởng", đại lý vé số Yến Trâm cho hay.

    Trong khi đó, đại lý vé số Lý Đài ở TP.HCM cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 2 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 472899 thuộc xổ số TP.HCM ngày 26 tháng 10 trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

    Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 10 hôm nay.

    Gần đây, anh Ích Tuyên, chủ đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) cho biết đã bán và đổi thưởng cho khách có nguyên cây vé gồm 160 tờ trúng số. Theo đó, 16 tờ có dãy số 361629 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 144 tờ còn lại cũng thuộc đài này trúng an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế).

    Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 220019, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 155455 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 784850.

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