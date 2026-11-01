9 vé cùng dãy trúng 18 tỉ xổ số miền Nam, nhiều người cùng xóm gặp may

Câu chuyện được chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 9 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10 cho nhiều khách.

Nhiều vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10 lộ diện ở đại lý vé số Lan Hùng Tú ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có cùng dãy số may mắn là 150822, trúng giải đặc biệt xổ số Vĩnh Long ngày 30 tháng 10. Đại lý tiết lộ vé được đổi thưởng cho nhiều khách khác nhau, trong đó có trường hợp đổi thưởng 7 vé trị giá 14 tỉ đồng bằng tiền mặt cho khách.

"Chúc mừng bà con ở xóm khu vực Ninh Sơn nhận giải đặc biệt. Hiện đại lý đã đổi thưởng 9 vé, còn 6 vé đang ở đâu? Bà con dò sớm đến đổi thưởng. Có thông tin một số chị bán ở chợ Ninh Sơn có mua trúng", đại lý cho biết.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, anh Phạm Ngọc Tân, đại diện đại lý vé số Lộc Phát ở Đồng Nai cho biết đã đổi thưởng cho khách có 3 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 3 tờ với dãy số 784850 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 3 tờ vé số may mắn là nữ công nhân ở Đồng Nai. Người này mua vé từ một người bán dạo sau khi tan ca, khi chỉ còn ít phút nữa là đến giờ mở thưởng xổ số ngày 28.10. Nghĩ rằng mình không trúng giải nên chị không dò vé ngay mà để đến ngày hôm sau mới kiểm tra. Không ngờ, cả 3 tờ vé đều trúng độc đắc khiến chị vui mừng. Chúng tôi đã đến tận nhà đổi thưởng nhưng không hỏi về dự định sử dụng số tiền sau khi nhận thưởng của chị ấy", anh Phạm Ngọc Tân chia sẻ.

Xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 897978, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 351678, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 529252 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 852892.