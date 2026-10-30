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    Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10: Mua kiểu ‘giăng lưới’, trúng lớn đài Vĩnh Long

    Dương Lan - Cao An Biên
    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10, một đại lý vé số ở TP.HCM thông báo đã đổi thưởng cho khách có 5 tờ trúng an ủi đài Vĩnh Long.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10, đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng cho khách có 5 tờ vé số trúng an ủi. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 550822 và 650822 thuộc xổ số Vĩnh Long ngày 30 tháng 10 trúng 250 triệu đồng (chưa trừ thuế). 

    Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10: Mua kiểu ‘giăng lưới’, trúng lớn đài Vĩnh Long- Ảnh 1.

    Những tờ vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10

    ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

    "Chủ nhân của 5 tờ vé số may mắn là người đàn ông cũng ở Tây Ninh. Ông ấy mua theo kiểu "giăng lưới" 3 vé 550822 và 2 vé 650822, may mắn trúng số. Ông ấy đã đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền mặt. Chúng tôi đang chờ những khách có vé trúng độc đắc đến đổi thưởng", đại lý vé số Út Thúy cho hay. 

    Trong khi đó, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho hay đã bán trúng và đổi thưởng nguyên cây vé trúng số. Cụ thể, 160 tờ có 2 số cuối là 17 thuộc xổ số Bình Dương ngày 30 tháng 10 trúng giải tám, khách nhận thưởng qua chuyển khoản. 

    Xổ số ngày 30 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 150822, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 540657 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 501493.

    Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 10 chiều qua, đại lý vé số Tùng ở số 54 đường Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) thông báo đã đổi thưởng nhiều vé trúng đài Bình Thuận cho khách.

    Cụ thể, 5 vé có dãy số cuối may mắn là 52192, trúng giải nhì xổ số Bình Thuận ngày 29 tháng 10, mỗi vé trị giá 15 triệu đồng được 1 khách mang tới đại lý đổi thưởng. Đại lý vé số Tùng cho biết đã đổi thưởng cho khách ngay.

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