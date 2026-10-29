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    Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 10: Người trúng số đài Bình Thuận đổi thưởng ngay

    Cao An Biên - Dương Lan
    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 10, khách may mắn trúng số đài Bình Thuận lập tức đến đại lý đổi thưởng.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 10, đại lý vé số Tùng ở số 54 đường Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) thông báo đã đổi thưởng nhiều vé trúng đài Bình Thuận cho khách.

    Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 10: Người trúng số đài Bình Thuận đổi thưởng ngay - Ảnh 1.

    Vé trúng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 10 đài Bình Thuận xuất hiện sớm ở đại lý vé số Tùng

    ẢNH: NVCC

    Cụ thể, 5 vé có dãy số cuối may mắn là 52192, trúng giải nhì xổ số Bình Thuận ngày 29 tháng 10, mỗi vé trị giá 15 triệu đồng được 1 khách mang tới đại lý đổi thưởng. Đại lý vé số Tùng cho biết đã đổi thưởng cho khách ngay.

    Xổ số ngày 29 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 375284, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 111082 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 103424.

    Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ năm hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

    Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 10, đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh cho biết đã bán nguyên cây vé trúng số. Cụ thể, 160 tờ có 2 số cuối là 40 thuộc xổ số Đồng Nai trúng giải tám. Đại lý cho biết chủ nhân là khách quen của đại lý, nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản.

    Trong khi đó, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng cho hay đã bán và đổi thưởng cho 2 người có 16 vé trúng số. Theo đó, 16 vé có dãy số 135455 thuộc xổ số Cần Thơ ngày 28 tháng 10 trúng khuyến khích, mỗi tờ 6 triệu đồng. Đại lý cho hay, một người trúng 11 vé, người còn lại trúng 5 vé, họ cũng nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản.

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