Xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10: Tìm vé dãy 897978 trúng độc đắc đài TP.HCM

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã đổi thưởng cho khách 11 tờ vé số trúng đài TP.HCM.

Vé trúng xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10 đài TP.HCM được đại lý vé số Thúy Hòa đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số cuối may mắn là 87562, trúng giải tư xổ số TP.HCM ngày 31 tháng 10, mỗi vé trị giá 3 triệu đồng. Đại lý đã đổi thưởng theo hình thức chuyển khoản cũng như đăng tải hình ảnh những tờ vé may mắn để chúc mừng khách.

Chiều nay, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng xác nhận bán trúng 16 tờ vé giải khuyến khích xổ số Long An ngày 31 tháng 10, mỗi vé trị giá 6 triệu đồng. Các vé có dãy số là 351628, hiện đã đổi thưởng cho khách theo hình thức chuyển khoản.

Xổ số ngày 31 tháng 10 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 897978, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 351678, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 529252 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 852892. Dãy số độc đắc đài TP.HCM được người chơi xổ số "truy tìm", cho rằng đây là dãy số đẹp, may mắn.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10, đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng cho khách có 5 tờ vé số trúng an ủi. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 550822 và 650822 thuộc xổ số Vĩnh Long ngày 30 tháng 10 trúng 250 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 5 tờ vé số may mắn là người đàn ông cũng ở Tây Ninh. Ông ấy mua theo kiểu "giăng lưới" 3 vé 550822 và 2 vé 650822, may mắn trúng số. Ông ấy đã đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền mặt. Chúng tôi đang chờ những khách có vé trúng độc đắc đến đổi thưởng", đại lý vé số Út Thúy cho hay.