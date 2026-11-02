Nguyên cây vé trúng số 39,2 tỉ xổ số miền Nam, hàng loạt người gặp may mắn

Đó là chia sẻ của đại lý vé số Tấn Tín ở xã Thuận Mỹ, Tây Ninh (Long An cũ) sau khi thông báo đã bán trúng nguyên cây vé số 160 tờ trúng giải đặc biệt và an ủi xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10 cho khách may mắn.

16 vé trúng giải đặc biệt xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10 đài TP.HCM với dãy số đẹp, độc lạ là 897978 trị giá 32 tỉ đồng được đại lý Tấn Tín đổi thưởng cho khách ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Cụ thể, trong 160 vé trên, có 16 vé trúng giải đặc biệt xổ số TP.HCM ngày 31 tháng 10 với dãy số đẹp, độc lạ là 897978 trị giá 32 tỉ đồng. Các vé còn lại cũng trúng giải an ủi, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng. Đại lý xác nhận vé được bán cho nhiều khách.

"Hiện chúng tôi đã đổi thưởng cho nhiều khách trúng 16 vé giải độc đắc 32 tỉ đồng cùng rất nhiều vé an ủi. Vì lý do bảo mật, chúng tôi không công khai số lượng khách trúng và cách thức đổi thưởng, tuy nhiên, chúng tôi rất vui khi mang lại may mắn cho khách hàng", đại lý chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc và an ủi sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh đã đổi thưởng 9 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 30 tháng 10 cho nhiều khách. Cụ thể, các vé có cùng dãy số may mắn là 150822, trúng giải đặc biệt xổ số Vĩnh Long ngày 30 tháng 10. Đại lý tiết lộ vé được đổi thưởng cho nhiều khách khác nhau, trong đó có trường hợp đổi thưởng 7 vé trị giá 14 tỉ đồng bằng tiền mặt cho khách.

Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 987826, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 426477 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 455065.