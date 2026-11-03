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    Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 11: Trúng số đài Vũng Tàu, khách nhận tin vui

    Cao An Biên
    Cao An Biên
    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 11, nhiều khách trúng số đài Vũng Tàu, Bến Tre nhận tin vui từ đại lý.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 11, đại lý vé số Thành Phát ở xã Đức Hòa, Tây Ninh (Long An cũ) thông báo bán trúng 16 vé đài Vũng Tàu cho khách hàng may mắn.

    Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 11: Trúng số đài Vũng Tàu, khách nhận tin vui - Ảnh 1.

    Vé trúng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 11 đài Vũng Tàu lộ diện sớm

    ẢNH: NVCC

    Cụ thể, các vé có dãy số là 499011 trúng xổ số Vũng Tàu ngày 3 tháng 11, tổng trị giá 3,2 triệu đồng. Sau đó, đại lý đã đăng thông tin lên mạng xã hội để báo tin vui và chúc mừng khách may mắn.

    Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo bán trúng 32 vé giải tư xổ số Bến Tre ngày 3 tháng 11, tổng trị giá 96 triệu đồng. Các vé có dãy số cuối may mắn là 77581.

    Xổ số ngày 3 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 069612, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 958806 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 740088.

    Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng nguyên cây vé số 160 tờ đài TP.HCM cho nhiều khách. Cụ thể, các vé có dãy số cuối may mắn là 2048 trúng giải sáu xổ số TP.HCM ngày 2 tháng 11, mỗi vé trị giá 400.000 đồng. Đại lý cho biết cây vé này được nhiều khách cùng mua, tổng tiền là 1,6 triệu đồng. 

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