Bác bảo vệ trúng số 4 tỉ xổ số miền Nam, trích tiền chia cho con cháu

Câu chuyện được anh Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11, tổng trị giá 4 tỉ đồng.

2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11 đài Tiền Giang tổng trị giá 2 tỉ đồng được đại lý vé số Mỹ Hạnh đổi thưởng ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 987826, trúng giải đặc biệt xổ số Tiền Giang ngày 1 tháng 11. Đại lý cho biết đã từ TP.HCM về Tây Ninh (Long An cũ) đổi thưởng cho khách hàng may mắn theo hình thức chuyển khoản.

"Khách trúng ngoài 60 tuổi, làm nghề bảo vệ. Bác này lấy 2 tỉ đồng gửi tiết kiệm dưỡng già, còn lại chia cho con cháu, người thân trong nhà", anh Lê Du chia sẻ và đăng tải hình ảnh những tờ vé trúng độc đắc lên mạng xã hội để chúc mừng chủ nhân.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, đại lý vé số Tấn Tín ở xã Thuận Mỹ, Tây Ninh (Long An cũ) đã bán trúng nguyên cây vé số 160 tờ trúng giải đặc biệt và an ủi xổ số miền Nam ngày 31 tháng 10 cho khách may mắn. Cụ thể, trong 160 vé, có 16 vé trúng giải đặc biệt xổ số TP.HCM ngày 31 tháng 10 với dãy số đẹp, độc lạ là 897978 trị giá 32 tỉ đồng. Các vé còn lại cũng trúng giải an ủi, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng. Đại lý xác nhận vé được bán cho nhiều khách.

Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 247230, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 022321 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 068695.