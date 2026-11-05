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    Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11 - Kết quả xổ số hôm nay thứ năm

    Xem kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11. Xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung, xổ số điện toán trực tiếp nhanh hôm nay thứ năm ngày 5.11.2026.

    Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11; kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ năm ngày 5.11.2026.

    Xổ số Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình...

    Kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11: Đang cập nhật...

    Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11Tây NinhAn GiangBình Thuận

    XSMN thứ năm

    Giải tám


    Giải bảy


    Giải sáu


    Giải năm


    Giải tư


    Giải ba


    Giải nhì


    Giải nhất


    Giải đặc biệt


    Kết quả xổ số miền Trung ngày 5 tháng 11: Đang cập nhật...

    Xổ số miền Trung ngày 5 tháng 11Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình

    XSMT thứ năm

    Giải tám


    Giải bảy


    Giải sáu


    Giải năm


    Giải tư


    Giải ba


    Giải nhì


    Giải nhất


    Giải đặc biệt


    Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5 tháng 11: Đang cập nhật...

    XSMB thứ nămKý hiệu trúng đặc biệt:

    Giải đặc biệt

    Giải nhất
    Giải nhì
    Giải ba
    Giải tư
    Giải năm
    Giải sáu
    Giải bảy

    Kết quả xổ số điện toán ngày 5 tháng 11: Đang cập nhật...

    Mời bạn đọc xem kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được cập nhật trên Báo Thanh Niên mỗi ngày.

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