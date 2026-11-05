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    Vợ trúng 4 tỉ đồng xổ số miền Nam, cùng chồng tới đại lý nhận tiền mặt

    Cao An Biên
    Cao An Biên
    Khi người bán dạo tới nhà mời mua vé số, người phụ nữ mua ủng hộ 2 tờ và bất ngờ trúng độc đắc 4 tỉ đồng. Hai vợ chồng lập tức tới đại lý nhận tiền mặt.

    Câu chuyện được anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11 cho khách là người phụ nữ đi cùng chồng.

    Vợ trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, cùng chồng tới đại lý lãnh tiền mặt - Ảnh 1.

    2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11 trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế) được anh Phú Vinh đổi thưởng

    ẢNH: NVCC

    Cụ thể, 2 vé có dãy số may mắn là 068695, trúng giải đặc biệt xổ số Cà Mau ngày 2 tháng 11. Đại lý tiết lộ khách đã đến tận đại lý đổi thưởng, lãnh tiền mặt. Anh Vinh cho biết người trúng số ngoài 30 tuổi.

    "Người bán dạo đến nhà mời mua vé số, khách mua ủng hộ 2 tờ và gặp may mắn. Vì lý do bảo mật, chúng tôi không hỏi thêm mục đích sử dụng số tiền của khách", anh Phú Vinh chia sẻ cũng như chúc mừng khách hàng.

    Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11 hôm nay.

    Trước đó, đại lý vé số Thanh Vũ ở Tây Ninh (Long An cũ) đã đổi thưởng 3 tờ vé trúng giải độc đắc và giải an ủi xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11, tổng trị giá giải thưởng 2,1 tỉ đồng. Cụ thể, tờ vé trúng giải đặc biệt có dãy số 987826 mở thưởng xổ số Tiền Giang ngày 1 tháng 11 trị giá 2 tỉ đồng. 2 vé còn lại trúng giải an ủi đài trên, với dãy số 887826. Chủ nhân của 3 vé trên là 2 người, theo tiết lộ từ đại lý.

    Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 043514, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 396001 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 710276.

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