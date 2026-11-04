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    3 vé cùng dãy số cuối giúp nhiều người trúng 2,1 tỉ đồng xổ số miền Nam

    Cao An Biên
    Cao An Biên
    Mua vé có cùng dãy số cuối may mắn, 2 người trúng tổng 2,1 tỉ đồng xổ số miền Nam.

    Câu chuyện được đại lý vé số Thanh Vũ ở Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 3 tờ vé trúng giải độc đắc và giải an ủi xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11, tổng trị giá giải thưởng 2,1 tỉ đồng.

    3 vé cùng dãy số cuối giúp nhiều người trúng 2,1 tỉ đồng xổ số miền Nam - Ảnh 1.

    Đại lý vé số Thanh Vũ đổi thưởng 3 tờ vé trúng giải độc đắc và giải an ủi xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11, tổng trị giá giải thưởng 2,1 tỉ đồng cho khách

    ẢNH: NVCC

    Cụ thể, tờ vé trúng giải đặc biệt có dãy số 987826 mở thưởng xổ số Tiền Giang ngày 1 tháng 11 trị giá 2 tỉ đồng. 2 vé còn lại trúng giải an ủi đài trên, với dãy số 887826. Chủ nhân của 3 vé trên là 2 người, theo tiết lộ từ đại lý.

    "Trong đó, khách trúng độc đắc làm công nhân. Khách này là nữ, ở tuổi trung niên và được chúng tôi tới tận nhà đổi thưởng ở Tây Ninh (Long An cũ). Chị nhận 1,2 tỉ đồng chuyển khoản, còn lại nhận tiền mặt. Trong khi đó, khách trúng 2 vé an ủi nhận hết tiền mặt", đại lý vé số Thanh Vũ chia sẻ.

    Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc và an ủi sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11 hôm nay.

    Trước đó, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) thông báo đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 1 tháng 11, tổng trị giá 4 tỉ đồng. Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 987826, trúng giải đặc biệt xổ số Tiền Giang ngày 1 tháng 11. Đại lý cho biết đã từ TP.HCM về Tây Ninh (Long An cũ) đổi thưởng cho khách hàng may mắn theo hình thức chuyển khoản.

    Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 069612, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 958806 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 740088.

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