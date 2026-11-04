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    Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11 - Kết quả xổ số hôm nay thứ tư

    Xem kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11. Xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung, xổ số điện toán trực tiếp nhanh hôm nay thứ tư ngày 4.11.2026.

    Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11; kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ tư ngày 4.11.2026.

    Xổ số Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Khánh Hòa...

    Kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11: Đang cập nhật...

    Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11

    Đồng Nai

    Cần Thơ

    Sóc Trăng

    XSMN thứ tư

    Giải tám

    Giải bảy

    Giải sáu

    Giải năm

    Giải tư

    Giải ba

    Giải nhì

    Giải nhất

    Giải đặc biệt

    Kết quả xổ số miền Trung ngày 2 tháng 11: Đang cập nhật...

    Xổ số miền Trung ngày 4 tháng 11

    Đà Nẵng

    Khánh Hòa

    XSMT thứ tư

    Giải tám

    Giải bảy

    Giải sáu

    Giải năm

    Giải tư

    Giải ba

    Giải nhì

    Giải nhất

    Giải đặc biệt

    Kết quả xổ số miền Bắc ngày 4 tháng 11: Đang cập nhật...

    XSMB thứ tư

    Ký hiệu trúng đặc biệt:

    Giải đặc biệt

    Giải nhất

    Giải nhì

    Giải ba

    Giải tư

    Giải năm

    Giải sáu

    Giải bảy

    Kết quả xổ số điện toán ngày 4 tháng 11: Đang cập nhật...

    Mời bạn đọc xem kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được cập nhật trên Báo Thanh Niên mỗi ngày.

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