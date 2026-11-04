Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11: Vé dãy số độc lạ 000010 trúng đài Đồng Nai

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11, chị Thùy Dương, kinh doanh vé số ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thông báo bán trúng 16 tờ vé đài Đồng Nai cho khách hàng mua vé dãy số độc lạ.

Vé trúng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11 lộ diện sớm ở nhiều đại lý ẢNH: NVCC

Cụ thể, 16 vé dãy 000010, trúng giải tám xổ số Đồng Nai ngày 4 tháng 11 tổng trị giá 1,6 triệu đồng. Đại lý cho biết rất bất ngờ khi vé có dãy số đẹp, độc lạ này trúng số, chị đã đổi thưởng cho khách may mắn qua hình thức chuyển khoản.

Trong khi đó, đại lý vé số Anh Tú ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Cần Thơ ngày 4 tháng 11, tổng trị giá 4 tỉ đồng cho khách. Các vé này có dãy số may mắn là 396001.

Xổ số ngày 4 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 043514, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 396001 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 710276.

Kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 11, đại lý vé số Thành Phát ở xã Đức Hòa, Tây Ninh (Long An cũ) thông báo bán trúng 16 vé đài Vũng Tàu cho khách hàng may mắn. Cụ thể, các vé có dãy số là 499011 trúng xổ số Vũng Tàu ngày 3 tháng 11, tổng trị giá 3,2 triệu đồng. Sau đó, đại lý đã đăng thông tin lên mạng xã hội để báo tin vui và chúc mừng khách may mắn.

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo bán trúng 32 vé giải tư xổ số Bến Tre ngày 3 tháng 11, tổng trị giá 96 triệu đồng. Các vé có dãy số cuối may mắn là 77581.