Công nhân ở TP.HCM trúng độc đắc xổ số miền Nam, lấy 100 triệu tặng đồng nghiệp

Câu chuyện được anh Lê Văn Tú, chủ đại lý vé số Anh Tú ở TP.HCM (khu vực An Tây, Bến Cát, Bình Dương cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cùng nhiều vé trúng giải an ủi, khuyến khích xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11, tổng trị giá gần 4,3 tỉ đồng.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11 đài Cần Thơ được đại lý vé số Anh Tú đổi thưởng ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Cụ thể, 2 vé trúng giải đặc biệt trị giá 4 tỉ đồng có dãy số may mắn là 396001, mở thưởng xổ số Cần Thơ ngày 4 tháng 11. Đại lý vé số Anh Tú tiết lộ người trúng là nam, làm công nhân, đến đại lý đổi thưởng rất sớm ngay sau khi có kết quả xổ số.

"Khách chỉ nhận 100 triệu đồng tiền mặt, nói là chia cho đồng nghiệp ở trong tổ trong công ty đang làm. Còn lại, khách nhận hết chuyển khoản", anh Tú chia sẻ sau khi đăng những hình ảnh vé số trúng lên mạng xã hội để chúc mừng khách.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 2 tháng 11 cho khách là người phụ nữ đi cùng chồng. Cụ thể, 2 vé có dãy số may mắn là 068695, trúng giải đặc biệt xổ số Cà Mau ngày 2 tháng 11. Đại lý tiết lộ khách đã đến tận đại lý đổi thưởng, lãnh tiền mặt. Anh Vinh cho biết người trúng số ngoài 30 tuổi.



