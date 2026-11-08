Thợ hồ, công nhân ở TP.HCM cùng trúng 16 đồng tỉ xổ số miền Nam

Thông tin được anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 8 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11 cho 3 khách hàng may mắn tại TP.HCM.

Nhiều người trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11 liên hệ anh Lê Du đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có cùng dãy số là 557370, trúng giải đặc biệt xổ số An Giang ngày 5 tháng 11 tổng trị giá 16 tỉ đồng. Đại lý tiết lộ 3 người ở TP.HCM sở hữu các vé trên, anh đổi thưởng theo hình thức chuyển khoản.

"Người trúng nhiều nhất là 5 tờ ở khu vực Bà Điểm. Khách làm thợ hồ, ngoài 50 tuổi. Vì đang ở trọ nên khi nhận tiền, khách nói sẽ dùng tiền mua nhà, phần còn lại gửi tiết kiệm. Một người trúng 2 vé làm công nhân, là nữ ngoài 40 tuổi ở khu vực Vĩnh Lộc, người còn lại trúng 1 vé", đại lý tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) đã đổi thưởng 11 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11 đài Đồng Nai, tổng trị giá 22 tỉ đồng. Cụ thể, các vé đều có dãy số may mắn là 043514, trúng giải đặc biệt xổ số Đồng Nai ngày 4 tháng 11. Đại lý tiết lộ các vé này thuộc sở hữu của 4 người, cùng mua vé số ủng hộ người bán dạo khi đi đám giỗ ở địa phương.

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 7 tháng 11 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 274588, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 471941, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 508805 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 830635.