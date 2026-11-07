Đi đám giỗ mua vé cùng dãy số, 4 người trúng 22 tỉ xổ số miền Nam

Câu chuyện được anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 11 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11 đài Đồng Nai, tổng trị giá 22 tỉ đồng.

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng 11 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11 đài Đồng Nai cho 4 khách ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé đều có dãy số may mắn là 043514, trúng giải đặc biệt xổ số Đồng Nai ngày 4 tháng 11. Đại lý tiết lộ các vé này thuộc sở hữu của 4 người, cùng mua vé số ủng hộ người bán dạo khi đi đám giỗ ở địa phương.

"Trong đó, một người trúng số 5 vé trị giá 10 tỉ đồng, 3 người còn lại mỗi người 2 vé. Khách nhận tiền qua hình thức chuyển khoản nên tôi đến ngân hàng rút tiền", anh Phú Vinh chia sẻ sau khi đăng tải hình ảnh những tờ vé trúng độc đắc và quá trình hỗ trợ khách đổi thưởng lên mạng xã hội.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, anh Lê Văn Tú, chủ đại lý vé số Anh Tú ở TP.HCM (khu vực An Tây, Bến Cát, Bình Dương cũ) đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cùng nhiều vé trúng giải an ủi, khuyến khích xổ số miền Nam ngày 4 tháng 11, tổng trị giá gần 4,3 tỉ đồng. Cụ thể, 2 vé trúng giải đặc biệt trị giá 4 tỉ đồng có dãy số may mắn là 396001, mở thưởng xổ số Cần Thơ ngày 4 tháng 11. Đại lý vé số Anh Tú tiết lộ người trúng là nam, làm công nhân, đến đại lý đổi thưởng rất sớm ngay sau khi có kết quả xổ số.

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 6 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 598254, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 122483 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 836482.



