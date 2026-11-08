Xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11: Vé trúng 32 tỉ đài Tiền Giang lộ diện

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11, đại lý vé số Đại Phát ở phường Tân Mỹ (TP.HCM) thông báo bán trúng 16 vé trúng độc đắc đài Tiền Giang cho khách.

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11, cọc vé trúng 32 tỉ đồng đài Tiền Giang lộ diện sớm ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số may mắn 634295, trúng giải đặc biệt xổ số Tiền Giang ngày 8 tháng 11. Đại lý tiết lộ vé được bán ra tại quầy, hiện đang tìm người trúng số tới đổi thưởng. Đại lý cũng thông báo lên mạng xã hội để chúc mừng khách.

Xổ số ngày 8 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 634295, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 296857 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 209181.

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 11, đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) thông báo đã bán trúng 16 vé giải khuyến khích đài Hậu Giang cho nhiều khách mua tại tủ. Cụ thể, các vé có dãy số là 830335, trúng giải khuyến khích xổ số Hậu Giang ngày 7 tháng 11, mỗi vé trị giá 6 triệu đồng. Đại lý cho biết 16 vé trên nằm trong cây vé 160 tờ, được bán lẻ cho khách tại tủ vé số của đại lý. Hiện đại lý đã đăng thông tin lên mạng xã hội tìm người may mắn mua trúng tới đổi thưởng.