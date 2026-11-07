Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 11: Đại lý tìm khách trúng số đài Hậu Giang

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 11, đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) thông báo đã bán trúng 16 vé giải khuyến khích đài Hậu Giang cho nhiều khách mua tại tủ.

Cây vé may mắn có 16 vé trúng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 11 đài Hậu Giang lộ diện ở đại lý vé số Thanh Vân ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số là 830335, trúng giải khuyến khích xổ số Hậu Giang ngày 7 tháng 11, mỗi vé trị giá 6 triệu đồng. Đại lý cho biết 16 vé trên nằm trong cây vé 160 tờ, được bán lẻ cho khách tại tủ vé số của đại lý. Hiện đại lý đã đăng thông tin lên mạng xã hội tìm người may mắn mua trúng tới đổi thưởng.

Xổ số ngày 7 tháng 11 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 274588, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 471941, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 508805 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 830635.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 11, nhiều đại lý vé số ở miền Tây thông báo bán trúng cho nhiều khách hàng mua ngay dãy số may mắn đài Trà Vinh. Cụ thể, đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) thông báo đã bán trúng 16 vé giải ba xổ số Trà Vinh ngày 6 tháng 11 cho nhiều khách. Các vé có dãy số cuối may mắn là 01040, mỗi vé trị giá 10 triệu đồng.

Trong khi đó, cũng với dãy số cuối trên của đài Trà Vinh, đại lý vé số Phi Phụng ở phường Nguyệt Hóa (Vĩnh Long) cũng thông báo bán trúng cho khách. "Khách mua 5 vé, vì mình còn 6 vé nên mời khách mua hết 6 vé và khách đồng ý. Sau khi có kết quả xổ số, may mắn đã đến", đại lý chia sẻ sau khi đã chúc mừng khách trên mạng xã hội.