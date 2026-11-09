28 vé cùng dãy số giúp nhiều người trúng 7,1 tỉ đồng xổ số miền Nam

Câu chuyện được anh Lê Du, chủ đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 28 tờ vé số trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 6 tháng 11, tổng trị giá 7,1 tỉ đồng.

Nhiều vé trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 6 tháng 11 về đại lý vé số Mỹ Hạnh ẢNH: NVCC

Cụ thể, 6 vé trúng giải đặc biệt có dãy số may mắn là 122483, trúng 6 tỉ đồng xổ số Bình Dương ngày 6 tháng 11. 22 vé còn lại trúng giải an ủi đài trên, tổng trị giá 1,1 tỉ đồng. Đại lý cho biết đã đổi thưởng cho 12 khách trúng độc đắc và an ủi chủ yếu qua hình thức chuyển khoản.

"6 vé độc đắc do 3 người mua trúng, họ ở Tây Ninh (Long An cũ). Tôi ấn tượng với trường hợp công nhân đi ăn sáng, mua 2 vé ủng hộ người bán dạo rồi trúng giải đặc biệt. 22 vé trúng an ủi được 9 khách lẻ đổi", anh Lê Du cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 9 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, đại lý vé số Mỹ Hạnh cũng đã đổi thưởng 8 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 5 tháng 11 cho 3 khách hàng may mắn tại TP.HCM. Cụ thể, các vé có cùng dãy số là 557370, trúng giải đặc biệt xổ số An Giang ngày 5 tháng 11 tổng trị giá 16 tỉ đồng. Đại lý tiết lộ 3 người ở TP.HCM sở hữu các vé trên, anh đổi thưởng theo hình thức chuyển khoản.

"Người trúng nhiều nhất là 5 tờ ở khu vực Bà Điểm. Khách làm thợ hồ, ngoài 50 tuổi. Vì đang ở trọ nên khi nhận tiền, khách nói sẽ dùng tiền mua nhà, phần còn lại gửi tiết kiệm. Một người trúng 2 vé làm công nhân, là nữ ngoài 40 tuổi ở khu vực Vĩnh Lộc, người còn lại trúng 1 vé", đại lý tiết lộ.