Xổ số miền Nam ngày 9 tháng 11: Giữ lại vé dãy 777777, đại lý trúng số

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 11, đại lý vé số Khánh Minh ở Tây Ninh thông báo đã trúng số đài Cà Mau nhờ giữ lại các vé có dãy số độc lạ 777777. Đại lý tiết lộ vì có sở thích sưu tầm vé số đẹp, độc lại nên đã giữ lại 16 vé trên.

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 11, đại lý vé số Khánh Minh trúng số nhờ giữ lại vé có dãy số độc lạ 777777 ẢNH: NVCC

Sau khi mở thưởng xổ số Cà Mau ngày 9 tháng 11, đại lý bất ngờ gặp may mắn khi các vé trúng giải tám. Dù không phải là giải cao, tuy nhiên với đại lý, việc những tờ vé số đẹp, độc lạ trúng số là điều rất thú vị và may mắn.

Bên cạnh đó, đại lý vé số Khánh Minh cũng thông báo đã phân phối cho bạn hàng bán trúng giải khuyến khích đài Cà Mau cho khách với các vé có dãy số là 347120, mỗi vé trị giá 6 triệu đồng.

Xổ số ngày 9 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 921440, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 539500 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 357120.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11, đại lý vé số Đại Phát ở phường Tân Mỹ (TP.HCM) thông báo bán trúng 16 vé trúng độc đắc đài Tiền Giang cho khách. Cụ thể, các vé có dãy số may mắn 634295, trúng giải đặc biệt xổ số Tiền Giang ngày 8 tháng 11. Đại lý tiết lộ vé được bán ra tại quầy, đang tìm người trúng số tới đổi thưởng. Đại lý cũng thông báo lên mạng xã hội để chúc mừng khách.