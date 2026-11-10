Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11: Giữ lại vé dãy số 898888, trúng đài Vũng Tàu

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11, anh Nguyễn Minh Tuấn, một người bán vé số ở Tây Ninh cho biết đã trúng số đài Vũng Tàu với dãy số đẹp 898888. "Tôi rất thích số 88, nên khi nhận vé này, tôi đã giữ lại, nhất là khi vé này có tứ quý 8888. Chiều xổ, bất ngờ giải tám của đài Vũng Tàu có dãy 88. Với tôi dù là giải nào thì những tờ vé này cũng mang lại may mắn và sự thú vị", anh Tuấn bày tỏ.

Vé số đẹp dãy 898888 trúng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11 đài Vũng Tàu xuất hiện sớm ẢNH: NVCC

Thời điểm này, nhiều người chơi xổ số cũng "truy tìm" vé có dãy số 888888 trúng xổ số Vũng Tàu ngày 10 tháng 11, vé có dãy số 999999 trúng giải tám xổ số Bến Tre ngày 10 tháng 11 vì là những vé số đẹp, độc lạ. Đại lý vé số Anh Tuấn ở TP.HCM cũng thông báo bán trúng 16 vé giải khuyến khích đài Vũng Tàu cho khách, mỗi vé trị giá 6 triệu đồng. Các vé có dãy số là 223802.

Xổ số ngày 3 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 130694, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 283802 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 267832.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 11, đại lý vé số Khánh Minh ở Tây Ninh thông báo đã trúng số đài Cà Mau nhờ giữ lại các vé có dãy số độc lạ 777777. Đại lý tiết lộ vì có sở thích sưu tầm vé số đẹp, độc lại nên đã giữ lại 16 vé trên.

Sau khi mở thưởng xổ số Cà Mau ngày 9 tháng 11, đại lý bất ngờ gặp may mắn khi các vé trúng giải tám. Dù không phải là giải cao, tuy nhiên với đại lý, việc những tờ vé số đẹp, độc lạ trúng số là điều rất thú vị và may mắn.