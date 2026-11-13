Đại lý vé số TP.HCM dán bảng 'Cấm trẻ dưới 18 tuổi mua vé số' trước 30.11

Như Thanh Niên đã thông tin, theo Nghị định 389 năm 2026 (có hiệu lực từ ngày 30.11.2026) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, theo khoản 2 điều 9 nghị định này, hành vi bán vé xổ số cho các cá nhân thuộc đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng theo quy định pháp luật bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng.

Một đại lý vé số ở TP.HCM dán bảng thông báo "Cấm trẻ dưới 18 tuổi mua vé số" ẢNH: TUẤN HUY

Các đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số gồm người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật (khoản 1 điều 14 Thông tư 75 năm 2013 của Bộ Tài chính).

Tuy nhiên, mức phạt trên áp dụng đối với tổ chức, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm. Cũng theo khoản 1 điều 11 Nghị định 389 năm 2026 Nghị định Chính phủ, cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số nhưng mua vé xổ số để dự thưởng bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng.

Ghi nhận của Thanh Niên, trước thời điểm áp dụng Nghị định 389 năm 2026 chỉ 20 ngày, nhiều đại lý vé số ở TP.HCM đã chủ động dán bảng, thông báo không cho người dưới 18 tuổi mua vé số. Bên cạnh đó, các đại lý cũng thông báo thông tin này trên mạng xã hội để khách hàng được biết.

"Tuân thủ tốt để bảo vệ quyền lợi của khách hàng lẫn đại lý"

Nằm trên tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông (TP.HCM), một đại lý vé số có thâm niên 4 năm nay vừa dán thông báo phía trước quầy với nội dung: "Cấm trẻ dưới 18 tuổi mua vé số".

Anh S.T, chủ đại lý cho biết thông báo này được dán ở cả 3 chi nhánh của mình. Đây là cách anh chủ động tuân thủ Nghị định 389 năm 2026 ngay cả trước thời điểm có hiệu lực để bảo vệ quyền lợi của đại lý cũng như khách hàng.

Anh S.T in thông báo dán trước cửa hàng vé số ẢNH: CAO AN BIÊN

"Từ trước đến nay, ít người dưới 18 tuổi, trẻ em tới mua vé số ở đại lý của tôi, chủ yếu là người lớn chơi vé số mua. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp trẻ em tới mua giúp cha mẹ, người thân. Mình cũng dán thông báo như vậy để hạn chế tối đa khách không đủ điều kiện đến mua vé số, vì nếu bán vé số cho người dưới 18 tuổi thì mức phạt cũng khá cao. Mình cũng khó lòng kiểm tra CCCD của khách khi mua nên hy vọng thông báo như vậy cũng sẽ có hiệu quả", anh T. cho biết.

Theo chủ đại lý, thời gian qua, việc kinh doanh vé số của anh cũng như các bạn hàng ổn định. Anh thường xuyên đổi số trúng giải cao cho khách ở các cửa hàng. Mốc thời gian 30.11 khi nghị định mới có hiệu lực, anh hy vọng việc kinh doanh xổ số của mình cũng như các đại lý khác vẫn tiếp tục giữ được ổn định, mang lại may mắn cho nhiều khách hàng.

Nhiều người bán dạo được đại lý dặn dò các quy định của Nghị định 389 năm 2026 ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, đại lý vé số A.T ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng đăng thông báo lên mạng xã hội với nội dung: "Đại lý không bấm thưởng, không bán vé số cho người dưới 18 tuổi, mong quý khách hàng thông cảm và tiếp tục ủng hộ".

Theo đại lý, với những mức phạt mới trong Nghị định 389 năm 2026 là khá cao, đó cũng là một trong những lý do để những chủ đại lý như anh phải tuân thủ tốt cũng để bảo vệ quyền lợi của mình và cả khách hàng ủng hộ. Không chỉ A.T, nhiều đại lý vé số khác ở TP.HCM cũng như các tỉnh miền Nam cũng đã chủ động đưa ra thông báo tương tự như trên thời điểm này.

Bà Lê Thị Bích (54 tuổi, bán vé số dạo ở khu vực phường Bình Đông) cho biết thời gian gần đây, bà cũng được đại lý dặn dò chú ý hơn độ tuổi khách mua vé số, không bán cho trẻ em dưới 18 tuổi.

"Nói thiệt, mời được người ta mua vé số là mừng lắm rồi, nhưng chắc chắn tôi sẽ không mời trẻ nhỏ mua vé, vì làm vậy là sai quy định, sẽ bị phạt nặng. Trước giờ, tôi bán vé số cũng ít có con nít mua. Mong là việc buôn bán của tôi sẽ được nhiều người ủng hộ để bán hết sớm, có tiền kiếm cơm qua ngày”, bà bày tỏ.

Trong khi đó, anh Trần Hoàng Văn Lân (45 tuổi) có 5 năm bán vé số dạo ở TP.HCM cho biết đại lý phân phối vé cho anh đã dặn dò và nhắc nhở anh về Nghị định 389 có hiệu lực trong thời gian tới. Anh Lân cũng cho biết sẽ tuân thủ tốt để tránh bị phạt.