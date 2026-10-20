Sắp áp dụng mức phạt khi bán vé số cho người dưới 18 tuổi, đại lý nói gì?

Như Thanh Niên đã thông tin, chính phủ vừa ban hành Nghị định 389 năm 2026 (có hiệu lực từ ngày 30.11.2026) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Nghị định 389 năm 2026 (có hiệu lực từ ngày 30.11.2026) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số nhận được nhiều sự quan tâm của đại lý, người bán vé số dạo và người chơi xổ số ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo khoản 2 điều 9 Nghị định 389 năm 2026, hành vi bán vé xổ số cho các cá nhân thuộc đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng theo quy định pháp luật bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là mức phạt áp dụng đối với tổ chức, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm.

Cũng theo khoản 1 điều 11 Nghị định 389 năm 2026 Nghị định Chính phủ, cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số nhưng mua vé xổ số để dự thưởng bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng.

Các đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số gồm người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật (khoản 1 điều 14 Thông tư 75 năm 2013 của Bộ Tài chính).

Đại lý, người bán dạo "tuân thủ theo quy định"

Anh M.Tuấn, một người bán vé số nhỏ ở Tây Ninh gần 10 năm qua cho biết từ trước đến nay, anh luôn tuân thủ quy định không bán vé số cho người dưới 18 tuổi. Với mức phạt mới theo Nghị định 389 năm 2026, anh cho biết bản thân lại càng phải tuân thủ tốt quy định để tránh bị phạt.

"Tuy nhiên, tôi cũng có một chút băn khoăn. Chẳng hạn từ trước đến nay, khi bán vé số cho khách, với những cháu nhỏ tuổi, mặc đồ học sinh mình biết là dưới 18 tuổi nên không bán mà nói hãy nhờ cha mẹ tới mua. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, mình cũng không thể phân biệt được hết khách nào dưới 18 tuổi, khách nào đủ tuổi để mua vé số, trong khi mình không thể bắt khách xuất trình CCCD", anh bày tỏ.

Đại diện đại lý vé số Anh Tú ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết thông qua báo chí và mạng xã hội, anh đã nắm được nhiều thông tin trong Nghị định 389 năm 2026. Anh ủng hộ và tuân thủ với quy định không bán vé số cho người dưới 18 tuổi bởi cho rằng người dưới 18 tuổi vẫn phụ thuộc vào gia đình và cần có sự giám sát của cha mẹ trong việc chi tiêu. Từ trước đến nay, anh không bán vé số cho khách hàng ít tuổi. Khi quy định có hiệu lực ngày 30.11, anh cho biết việc quản lý hoạt động mua vé số của nhóm khách hàng này sẽ chặt chẽ hơn.

Theo đại diện đại lý vé số Anh Tú, việc bán vé số cho người dưới 18 tuổi có thể phát sinh nhiều vấn đề, nhất là khi khách trúng thưởng. Đặc biệt đối với các giải lớn phải thực hiện nghĩa vụ thuế, bản thân họ không thể trực tiếp đứng ra đóng thuế.

"Chúng tôi nhận diện độ tuổi của khách qua sự quan sát mắt thường. Tôi cũng băn khoăn đại lý vé số có được xem thông tin trong CCCD của khách hay không để xác minh độ tuổi”, đại diện vé số Anh Tú chia sẻ.

Còn với quy định làm giả vé xổ số để tham gia dự thưởng, lĩnh thưởng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng anh hoàn toàn đồng tình. Đây cũng là vấn đề nhức nhối với các đại lý, các bạn hàng vé số. Theo anh, nếu chẳng may đổi thưởng cho vé số giả sẽ khiến đại lý, người bán dạo chịu thiệt hại lớn, thậm chí "âm vốn", phải bỏ ra số tiền lớn để đền bù.

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết khách hàng đến mua vé số chủ yếu là người lớn, rất ít người dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, anh băn khoăn về cách các đại lý xác minh độ tuổi người mua.

Đối với quy định làm giả vé xổ số để tham gia dự thưởng, lĩnh thưởng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng, anh Phước Danh cũng hoàn toàn đồng tình. Theo anh, từ trước đến nay, những người bán vé số dạo lớn tuổi, mắt nhìn kém thường là đối tượng dễ bị lừa bằng các chiêu trò như sử dụng vé số giả.

“Điều này không chỉ khiến người bán chịu thiệt hại về tiền bạc mà còn gây khó khăn cho các đại lý trong quá trình kiểm tra, xác minh vé trúng thưởng. Việc quy định xử phạt nặng hành vi trên sẽ góp phần răn đe những người có ý định gian lận, hạn chế tình trạng làm giả vé số để trục lợi”, anh Phước Danh cho hay.

Theo quy định, cá nhân có hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng có thể bị phạt từ 60 - 100 triệu đồng. Đối với hành vi làm giả vé xổ số để tham gia dự thưởng, lĩnh thưởng, mức phạt đối với cá nhân là 80 - 100 triệu đồng.

Mức phạt về hành vi làm giả vé xổ, cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng trong Nghị định 389 năm 2026 được các đại lý và người bán dạo ủng hộ ẢNH: CAO AN BIÊN

Chị Kim Thanh, chủ hệ thống 24 cửa hàng vé số Long Dương Thuận Phát ở Tây Ninh cho biết chị rất ủng hộ các quy định trong Nghị định 389 năm 2026, đặc biệt về mức phạt đối với hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng, làm giả vé số.

"Bản thân tôi là đại lý lớn, nên việc đổi thưởng với vé số giả, vé số cạo sửa, tẩy xóa là chưa có vì chúng tôi có kinh nghiệm xem vé, có máy soi. Tuy nhiên, tôi đã từng chứng kiến nhiều trường hợp người bán dạo, nhất là người già, người khuyết tật bị lừa đổi vé số giả, rất thương. Mức phạt cao để mang tính răn đe những người có ý định làm chuyện phạm pháp", chị Kim Thanh bày tỏ.