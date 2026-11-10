Dự án bệnh viện 1.500 giường lớn nhất TP.HCM 'treo' 13 năm: Bao giờ mới hoạt động?

Sáng 10.11, tại phường Lái Thiêu (TP.HCM) diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND TP.HCM. Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến về tiến độ bệnh viện 1.500 giường lớn nhất TP.HCM.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, và bà Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và đông đảo cử tri ở phường Lái Thiêu.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Lái Thiêu sáng 10.11 ẢNH: NI NA

Cử tri sốt ruột chờ bệnh viện hoạt động

Buổi tiếp xúc cử tri ghi nhận 18 ý kiến của 8 cử tri, kiến nghị liên quan đến nhiều vấn đề dân sinh như chính sách đối với người có công, đặt tên đường, công tác phòng chống sốt xuất huyết và chế độ đãi ngộ đối với nhân viên y tế...

Trong đó, tiến độ xây dựng bệnh viện 1.500 giường (Cơ sở mới của Bệnh viện đa khoa Bình Dương) là một trong những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm.

Cử tri Nguyễn Sỏi nêu kiến nghị về bệnh viện 1.500 giường ẢNH: NI NA

Cử tri Nguyễn Sỏi (ở khu phố Bình Phước, phường Lái Thiêu) cho biết dự án bệnh viện 1.500 giường có quy mô 16 ha, được đầu tư với 1.500 giường bệnh và trang thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, sau 13 năm triển khai, công trình vẫn chưa hoàn thiện, chưa thể đưa vào phục vụ người dân.

"Hiện nay, các cơ sở y tế đang chịu áp lực lớn về lượng bệnh nhân. Tôi mong muốn chính quyền thành phố quan tâm, đẩy nhanh tiến độ dự án, tránh tình trạng công trình kéo dài gây lãng phí nguồn lực đầu tư", cử tri Nguyễn Sỏi nêu ý kiến.

Bao giờ bệnh viện 1.500 giường đi vào hoạt động?

Trả lời ý kiến của cử tri, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết việc chậm tiến độ bệnh viện 1.500 giường là vấn đề được nhiều cử tri ở khu vực Bình Dương trước đây quan tâm.

"Do quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn, trong đó có việc thiếu kinh nghiệm triển khai công trình bệnh viện quy mô lớn. Bên cạnh đó, nhà đầu tư được lựa chọn ban đầu không đáp ứng đủ năng lực thực hiện, dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng và lựa chọn nhà đầu tư khác", bà Phượng giải đáp về lý do tại sao bệnh viện vẫn chưa được đi vào hoạt động.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phường Lái Thiêu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri ẢNH: NI NA

Bệnh viện đa khoa Bình Dương hiện hữu có quy mô 512 giường, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng nên dự án bệnh viện 1.500 giường được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Sau khi Bình Dương sáp nhập với TP.HCM, dự án được thành phố tiếp tục quan tâm, thúc đẩy. Theo bà Phượng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM là đơn vị có kinh nghiệm triển khai các công trình y tế, giáo dục, đang phối hợp Sở Y tế tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ.

Về kế hoạch triển khai, bà Phượng thông tin phần xây dựng hạ tầng của bệnh viện dự kiến hoàn thành trước ngày 27.2.2027. Các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế dự kiến được mở thầu dự kiến từ ngày 15.11.2026. Sau khi lựa chọn được nhà cung cấp, thời gian hoàn thiện, lắp đặt trang thiết bị dự kiến khoảng 3 tháng.

"Thành phố kỳ vọng bệnh viện có thể đưa vào hoạt động trước ngày 27.2.2027, nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. UBND TP.HCM đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM phối hợp Sở Y tế tập trung thực hiện để sớm đưa công trình vào phục vụ người dân", bà Phượng nói.