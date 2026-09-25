Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại TP.HCM

Chiều 25.9, tại phường Xuân Hòa (TP.HCM), Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự buổi tiếp xúc có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo TP.HCM, sở ngành và địa phương.

Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính với các phường: Xuân Hòa, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc; đồng thời kết nối trực tuyến với các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất và Tân Sơn Hòa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (phải) và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Quốc hội dự kiến xem xét 45 nội dung lập pháp

Tại hội nghị, ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, thông tin kết quả kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; dự kiến nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; cùng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay.

Theo ông Hiển, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp, tập trung tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp khai mạc ngày 17.10, dự kiến bế mạc ngày 20.11 và được tiến hành theo 2 đợt.

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, diễn ra tại phường Xuân Hòa ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định 45 nội dung lập pháp. Trong đó, Quốc hội xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật.

Đáng chú ý, nhiều đạo luật quan trọng dự kiến được xem xét tại kỳ họp như bộ luật Hình sự, luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Ngân sách nhà nước cùng các dự án luật, nghị quyết khác nhằm thực hiện nhiệm vụ lập pháp có yêu cầu hoàn thành trong năm 2026.

Đại biểu Đỗ Đức Hiển thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM lấy ý kiến 34 dự án luật

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã ban hành kế hoạch và tổ chức 15 hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với 34 dự án luật.

Đoàn cũng phối hợp Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM tổ chức lấy ý kiến đối với 4 dự thảo luật liên quan lĩnh vực tư pháp, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2.

Cử tri TP.HCM phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức nhiều cuộc khảo sát chuyên đề. Nội dung tập trung vào việc giải quyết kiến nghị của cử tri về bảo đảm nhân lực y tế tại trạm y tế cấp xã trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội; cũng như chính sách, pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản và nhà ở.

Thường trực đoàn và các đại biểu Quốc hội TP.HCM còn tham gia các đoàn giám sát, khảo sát chuyên đề, khảo sát phục vụ công tác thẩm tra dự án luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội khi làm việc tại địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (giữa) dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại TP.HCM chiều 25.9 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Các đại biểu Quốc hội dự tiếp xúc cử tri ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG