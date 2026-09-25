Ông Trần Lưu Quang: Nhà tái định cư tiêu chuẩn như nhà thương mại, giá rẻ hơn

Chiều 24.9, tại phường Bình Tiên (TP.HCM), Tổ đại biểu Quốc hội số 6 có buổi tiếp xúc cử tri các phường Bình Tiên, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Diên Hồng, Bình Phú, Hòa Hưng và Vườn Lài trước kỳ họp thứ hai.



Bí thư Trần Lưu Quang phát biểu phản hồi ý kiến cử tri tại hội nghị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại hội nghị, cử tri Phan Thị Mỹ Phụng (phường Bình Tiên) đề nghị khi thu hồi đất, người dân cần được cung cấp đầy đủ thông tin. Nơi tái định cư phải bảo đảm hạ tầng, trường học, y tế, sinh kế và các dịch vụ thiết yếu tương đối ổn định so với nơi ở cũ.

Cử tri cũng đề nghị có chính sách chuyển đổi sinh kế phù hợp và rà soát các dự án kéo dài, chậm triển khai.

Nhà tái định cư có tiêu chuẩn tương tự nhà thương mại

Phản hồi ý kiến cử tri, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết quan điểm hiện nay của thành phố đối với nhà ở xã hội và nhà tái định cư đã khác trước.

Theo ông Quang, nhà ở xã hội, nhà tái định cư hiện không thể làm với chất lượng thấp mà có tiêu chuẩn tương tự nhà ở thương mại. Điểm khác là có những cơ chế đặc biệt về giá đất nên giá thấp hơn.

"Nói tóm lại, bây giờ nhà ở xã hội, nhà tái định cư đảm bảo yêu cầu mới, tương tự theo tiêu chuẩn của nhà ở thương mại, có điều giá rẻ hơn", ông Quang nói.



Hiện TP.HCM đã khởi công dự án chỉnh trang khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh) và Chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành) với khoảng 760 căn hộ nhà ở xã hội phục vụ tái định cư.

Có trường hợp phải chuyển khỏi khu vực trung tâm

Đề cập việc bố trí nơi ở mới cho người dân, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết thành phố đang làm rất nhiều dự án.

Các đại biểu cùng dự buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Mong bà con chia sẻ. Thành phố sẽ cố gắng hỗ trợ để người dân có thể tái định cư gần nơi ở cũ. Tuy nhiên, do yêu cầu quy hoạch, khu vực trung tâm không thể tiếp tục tập trung dân số quá đông. Nếu tất cả đều tái định cư tại chỗ thì dân số khu vực trung tâm, đặc biệt ở khu vực quận 6 cũ, sẽ tiếp tục bị dồn nén. Vì vậy, có trường hợp sẽ phải chuyển đến khu vực khác", ông Quang nói.

Nhưng bù lại, giao thông kết nối với các khu vực còn lại sẽ ngày càng thuận tiện hơn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đề cập việc mở đường và phát triển hệ thống giao thông công cộng, gồm xe buýt và đường sắt đô thị, metro, như tuyến Bến Thành - Suối Tiên. Theo ông, về cơ bản thành phố phải từng bước giãn dân ra khu vực bên ngoài.

Cùng với giao thông kết nối, nơi bố trí nhà ở tái định cư cần có trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, chợ… thay vì xây dựng thiếu đồng bộ như trước. Giá nhà phải hợp lý và có những chính sách tài chính hỗ trợ để người dân có thể tiếp cận, áp dụng đối với cả nhà tái định cư và nhà ở xã hội.

Bí thư Trần Lưu Quang cho biết thành phố yêu cầu phải công khai tiến độ dự án và minh bạch việc triển khai thực hiện để người dân biết dự án đang làm đến đâu. Khi có vấn đề chưa rõ, người dân có thể hỏi chính quyền địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc lãnh đạo thành phố.

Theo ông Quang, nếu người dân phản ánh lên lãnh đạo thành phố mà địa phương không giải trình đầy đủ, thành phố sẽ kiểm tra lại. Trường hợp phản ánh đúng, cán bộ liên quan sẽ bị phê bình, thậm chí kiểm điểm.