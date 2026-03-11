TP.HCM: Triển khai đưa bệnh viện 1.500 giường vào sử dụng

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Chánh Hiệp đề nghị các ứng cử viên quan tâm, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh chóng đưa bệnh viện đa khoa 1.500 giường (ở Bình Dương cũ) vào hoạt động; quan tâm các chính sách triển khai Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái. Ngoài ra, nhiều ý kiến cử tri cũng đề nghị quan tâm đến việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục; chống tội phạm trên không gian mạng và các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý thông tin độc hại trên mạng xã hội.

Ông Võ Văn Minh phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri ở phường Phú Lợi ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phát biểu trước cử tri, ông Võ Văn Minh cho biết liên quan đến dự án bệnh viện 1.500 giường hiện nay đã được TP.HCM tháo gỡ vướng mắc, đang triển khai lắp đặt trang thiết bị y tế để đưa vào sử dụng.

Về làng nghề truyền thống Tương Bình Hiệp, ông Võ Văn Minh cho biết TP.HCM sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và ban hành những chính sách hỗ trợ để bảo tồn, phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương…



