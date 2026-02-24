Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Thủ tướng: Chú trọng đầu tư hạ tầng y tế, từng bước hình thành hệ sinh thái y tế thông minh

Mai Hà
Mai Hà
24/02/2026 19:47 GMT+7

Chiều 24.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và giám đốc các bệnh viện trung ương nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27.2).

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, giai đoạn 2021- 2025, tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, nhất là đại dịch Covid-19 để lại hậu quả nặng nề, kéo dài. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch: tuổi thọ trung bình đạt và vượt mức 74,5 tuổi vào năm 2025; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi ngày càng giảm. Việt Nam được quốc tế đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ lĩnh vực y tế. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đầu tư hạ tầng y tế và hệ sinh thái y tế thông minh - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các nhà khoa học, bác sĩ

ẢNH: NHẬT BẮC

Tại cuộc gặp mặt, các nhà khoa học, chuyên gia, y bác sĩ, cán bộ quản lý y tế trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi đến các đại biểu và các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản trị ngành y tế, đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng bày tỏ tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy thuốc, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản trị và các cán bộ, nhân viên ngành y tế vì những đóng góp to lớn, bền bỉ và thầm lặng cho sự nghiệp vô cùng vẻ vang là chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Điểm lại quá trình phát triển, cống hiến của ngành y tế trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, nhất là trong đại dịch Covid-19, Thủ tướng khẳng định, lịch sử phát triển của ngành y tế luôn gắn liền với vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức ngành y tế. 

Bước sang kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, mục tiêu không ngừng nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam như Nghị quyết 72-NQ/TW đã đề ra. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị ngành y tế xác định đội ngũ nhà khoa học và chuyên gia, cán bộ y tế chính là một lực lượng quyết định để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các quyết sách chiến lược của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 57 và Nghị quyết 72) đi vào cuộc sống. 

Cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế và tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần "3 có": có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của nhân dân, có sự đóng góp của doanh nghiệp"; phương châm "5 không": không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; không gây phiền hà cho bệnh nhân; không từ bỏ cơ hội cứu người, cứu bệnh nhân dù nhỏ nhất. 

Thúc đẩy hợp tác công - tư trong đầu tư, phát triển các cơ sở khám chữa bệnh, các trung tâm chẩn đoán, trung tâm xét nghiệm nhằm cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao… Tạo mọi điều kiện để hệ thống y tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngành y tế cũng cần chú trọng đầu tư hạ tầng y tế và tập trung hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân. Tái cấu trúc không gian điều trị, từng bước hình thành hệ sinh thái y tế thông minh, bền vững. Xây dựng đội ngũ trí thức y tế có tầm vóc khu vực và quốc tế...

Xem thêm bình luận