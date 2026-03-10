Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị Ngày hội bầu cử

Cà Mau sẵn sàng cho bầu cử sớm ở Hòn Chuối

Gia Bách
Gia Bách
10/03/2026 16:37 GMT+7

Do địa bàn biển đảo xa đất liền, Cà Mau được chấp thuận tổ chức bầu cử sớm tại Hòn Khoai và Hòn Chuối vào ngày 13.3. Tại Hòn Chuối, nơi có 159 cử tri, công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Ngày 10.3, theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn đã cơ bản hoàn tất. Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 23 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 173 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó có 2 hồ sơ tự ứng cử. Ở cấp xã, các ủy ban bầu cử đã tiếp nhận 2.935 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031, không có hồ sơ tự ứng cử.

Cà Mau bầu cử sớm Hòn Chuối để giữ trọn quyền lá phiếu biển đảo - Ảnh 1.

Tổ bầu cử số 3 của tỉnh, bỏ phiếu tại trụ sở Đồn biên phòng Hòn Chuối

ẢNH: G.B

Cùng với các bước chuẩn bị về nhân sự, công tác tuyên truyền cũng được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về cuộc bầu cử. Tại Cà Mau, Hòn Chuối (ấp 1, xã Sông Đốc) trở thành điểm nhấn đặc biệt, bởi ở nơi cách đất liền khoảng 18 hải lý, việc bảo đảm mỗi cử tri được đi bầu đúng ngày, đúng luật là một bài toán không đơn giản.

Tại đảo Hòn Chuối, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai từ sớm. Xã Sông Đốc tổ chức tổ bầu cử số 3, đặt điểm bỏ phiếu tại trụ sở Đồn biên phòng Hòn Chuối, với cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ đã chuẩn bị đầy đủ.

Cà Mau bầu cử sớm Hòn Chuối để giữ trọn quyền lá phiếu biển đảo - Ảnh 2.

Tổ bầu cử số 3 đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm

ẢNH: G.B

Theo danh sách niêm yết, trên đảo có 159 cử tri là cư dân sống trên đảo, phần lớn sinh sống theo các ghềnh và lồng bè quanh đảo. Dù địa hình hiểm trở, việc đi lại khó khăn, nhưng các hộ dân sống tập trung nên thuận lợi cho công tác tuyên truyền.

Theo ông Đỗ Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Sông Đốc, địa phương phối hợp với Đồn biên phòng Hòn Chuối, Trạm ra đa 615 - Vùng 5 Hải quân và Trạm hải đăng Hòn Chuối tuyên truyền, kêu gọi ngư dân gần đảo tham gia bỏ phiếu, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn cho người và phương tiện ra vào đảo trong thời gian bầu cử.

Địa phương không chỉ chuẩn bị cho cử tri trên đảo mà còn tạo điều kiện để ngư dân đang đánh bắt ngoài biển thực hiện quyền bầu cử. Ngư dân có thể đến đảo trước 24 giờ để đăng ký và bỏ phiếu nếu không vào đất liền.

"Tiếng loa biên phòng" đến từng hộ dân

Từ phía lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, trung tá Nguyễn Văn Quơn, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Hòn Chuối, tổ trưởng tổ bầu cử số 3, cho biết đơn vị đã phối hợp với UBND xã Sông Đốc làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đảo Hòn Chuối. Đến nay, tổ bầu cử số 3 đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm.

Cà Mau bầu cử sớm Hòn Chuối để giữ trọn quyền lá phiếu biển đảo - Ảnh 3.

Trên đảo Hòn Chuối có 159 cử tri, phần lớn sinh sống theo các ghềnh và lồng bè quanh đảo

ẢNH: G.B

Để bảo đảm cử tri tham gia đầy đủ, Đồn biên phòng Hòn Chuối xây dựng kế hoạch tuyên truyền bầu cử, phát huy mô hình "Tiếng loa biên phòng" và tổ tuyên truyền lưu động đến từng hộ dân, thông tin về ý nghĩa cuộc bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri, danh sách người ứng cử, đồng thời phát thẻ cử tri và thông báo thời gian, địa điểm bỏ phiếu.

Ông Lê Văn Út, người dân đảo Hòn Chuối, cho biết nhờ cán bộ, chiến sĩ biên phòng tuyên truyền nên các hộ dân quanh đảo đã nắm rõ thông tin, sẵn sàng chờ ngày bầu cử.

Theo lãnh đạo xã Sông Đốc, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã hoàn tất; các tổ chức phụ trách được thành lập đúng quy định, hiệp thương thực hiện dân chủ, công khai. Cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo đều sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu sớm.

