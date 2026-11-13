Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 11 - Kết quả xổ số hôm nay thứ sáu

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Xem kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 11; Xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung, xổ số điện toán trực tiếp nhanh hôm nay thứ sáu ngày 13.11.2026.

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XSMN thứ sáu





Giải tám





Giải bảy





Giải sáu





Giải năm





Giải tư





Giải ba





Giải nhì





Giải nhất





Giải đặc biệt





Kết quả xổ số miền Trung ngày 13 tháng 11: Đang cập nhật... Xổ số miền Trung ngày 13 tháng 11

Gia Lai Ninh Thuận XSMN thứ sáu



Giải tám



Giải bảy



Giải sáu



Giải năm



Giải tư



Giải ba



Giải nhì



Giải nhất



Giải đặc biệt



Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13 tháng 11: Đang cập nhật... XSMB thứ sáu Ký hiệu trúng đặc biệt Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

Kết quả xổ số điện toán ngày 13 tháng 11: Đang cập nhật... Mời bạn đọc xem kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được cập nhật trên Báo Thanh Niên mỗi ngày.