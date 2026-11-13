Mua 10 vé, tặng bạn thân 1 vé: Cả hai trúng 4,4 tỉ xổ số miền Nam

Câu chuyện được đại lý vé số Thanh Vũ ở Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 10 tờ vé số trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11, tổng trị giá 4,4 tỉ đồng cho 2 khách hàng may mắn.

Vé trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11 đài Đồng Nai xuất hiện ở đại lý vé số Thanh Vũ ẢNH: NVCC

Cụ thể, trong 10 vé, có 2 vé trúng giải đặc biệt với dãy số may mắn là 559512, trúng xổ số Đồng Nai ngày 11 tháng 11. Và 8 vé còn lại trúng giải an ủi đài trên, trị giá 400 triệu đồng. Đại lý tiết lộ đã đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản.

"Khách trúng là 2 người đàn ông trung niên, cả hai là bạn thân, thường tặng vé số qua lại cho nhau. Hôm đó, một người mua 10 vé, xong lấy ngẫu nhiên 1 tờ tặng người còn lại. Bất ngờ, cả hai đều trúng độc đắc", đại lý tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) chia sẻ đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11 cho khách tại xã Bà Điểm. Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 130694, trúng giải đặc biệt xổ số Bến Tre ngày 10 tháng 11 năm 2026. Đại lý tiết lộ khách trúng là người đàn ông ngoài 60 tuổi ở TP.HCM, nhận toàn bộ số tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.